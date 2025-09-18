logo_ukra

Політика президент
Зеленський готується до відвертої розмови із нардепами: яке доручення дав Єрмаку

Президент готується до щорічного звернення до Ради

18 вересня 2025, 06:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Володимир Зеленський доручив робочій групі до 1 грудня підготувати щорічне послання Президента до Верховної Ради. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в указі президента №115/2025-рп

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Утворити робочу групу з підготовки проекту щорічного послання президента України до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище України (далі – робоча група) та затвердити її персональний склад", – йдеться в указі.

Керівником цього проекту буде голова офісу президента Андрій Єрмак. А заступником керівника та тим, хто відповідатиме за методичне та наукове забезпечення цього проекту, Олександр Богомолов – директор Національного інституту стратегічних досліджень.

Єрмак у разі потреби може вносити зміни до персонального складу робочої групи.

Державному управлінню справами було доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із підготовкою проекту послання.

До складу робочої групи, крім Єрмака, увійшли його заступники. Зокрема, колишній силовик доби президента-втікача Олег Татаров.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські війська готуються до нових атак територією України, зокрема, під удар можуть потрапити енергетична інфраструктура та залізничні об'єкти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із головою Єврокомісії Робертою Мецолою.

Глава держави наголосив, що Кремль намагається викликати громадське невдоволення серед українців.

"Досить довгий час росіяни били нашими цивільними об'єктами, особливо нашою енергетикою та залізничними об'єктами... Вони це продовжуватимуть, це зрозуміло... Це терористичні акції. Тому зрозуміло, що вони хочуть відповідного громадського вибуху... Ми це вже бачимо", — зазначив Зеленський.




Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/1152025-rp-56521
