Зеленський готується до відвертої розмови із нардепами: яке доручення дав Єрмаку

Президент Володимир Зеленський доручив робочій групі до 1 грудня підготувати щорічне послання Президента до Верховної Ради. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в указі президента №115/2025-рп

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Утворити робочу групу з підготовки проекту щорічного послання президента України до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище України (далі – робоча група) та затвердити її персональний склад", – йдеться в указі.

Керівником цього проекту буде голова офісу президента Андрій Єрмак. А заступником керівника та тим, хто відповідатиме за методичне та наукове забезпечення цього проекту, Олександр Богомолов – директор Національного інституту стратегічних досліджень.

Єрмак у разі потреби може вносити зміни до персонального складу робочої групи.

Державному управлінню справами було доручено забезпечити фінансування витрат, пов'язаних із підготовкою проекту послання.

До складу робочої групи, крім Єрмака, увійшли його заступники. Зокрема, колишній силовик доби президента-втікача Олег Татаров.

