Зеленский готовится к откровенному разговору с нардепами: какое поручение дал Ермаку

Президент Владимир Зеленский поручил рабочей группе до 1 декабря подготовить ежегодное послание президента Верховной Раде. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в указе президента №115/2025-рп

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Образовать рабочую группу по подготовке проекта ежегодного послания президента Украины в Верховную Раду Украины о внутреннем и внешнем положении Украины (далее – рабочая группа) и утвердить ее персональный состав", – говорится в указе.

Руководителем этого проекта будет глава офиса президента Андрей Ермак. А заместителем руководителя и тем, кто будет отвечать за методическое и научное обеспечение этого проекта, Александр Богомолов – директор Национального института стратегических исследований.

Ермак в случае необходимости может вносить изменения в персональный состав рабочей группы.

Государственному управлению делами было поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с подготовкой проекта послания.

В состав рабочей группы помимо Ермака вошли его заместители. В частности, бывший силовик эпохи президента-беглеца Олег Татаров.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские войска готовятся к новым атакам по территории Украины, в частности, под удар могут попасть энергетическая инфраструктура и железнодорожные объекты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с главой Еврокомиссии Робертой Мецолой.

Глава государства подчеркнул, что Кремль пытается вызвать общественное недовольство среди украинцев.

"Довольно долгое время россияне били по нашим гражданским объектам, особенно по нашей энергетике и по железнодорожным объектам... Они будут это продолжать, это понятно... Это террористические акции. Поэтому понятно, что они хотят соответствующего общественного взрыва... Мы это уже видим", — отметил Зеленский.



