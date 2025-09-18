Зеленский готовится к откровенному разговору с нардепами: какое поручение дал Ермаку

Рубрики
Президент Владимир Зеленский поручил рабочей группе до 1 декабря подготовить ежегодное послание президента Верховной Раде. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в указе президента №115/2025-рп
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Руководителем этого проекта будет глава офиса президента Андрей Ермак. А заместителем руководителя и тем, кто будет отвечать за методическое и научное обеспечение этого проекта, Александр Богомолов – директор Национального института стратегических исследований.
Ермак в случае необходимости может вносить изменения в персональный состав рабочей группы.
Государственному управлению делами было поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с подготовкой проекта послания.
В состав рабочей группы помимо Ермака вошли его заместители. В частности, бывший силовик эпохи президента-беглеца Олег Татаров.
Глава государства подчеркнул, что Кремль пытается вызвать общественное недовольство среди украинцев.