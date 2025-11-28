Зеленский: Ермак написал заявление об увольнении

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак подал заявление об отставке. Об этом в видеообращении к украинцам сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Ермак написал заявление на увольнение

"Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов в Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения. Первый.

Состоится перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть.

Всегда это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя Офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить этот институт", – подчеркнул глава государства.

На сайте Президента Украины уже появился соответствующий указ об отставке Ермака А.Б.





Зеленский подчеркнул, что вскоре состоятся переговоры по миру.

"Скоро будут переговоры, будут наши представители. Это будет начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка. И когда у нас у всех есть такой внешний вызов, война, мы должны быть крепкими внутри", – добавил Президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием срочно уволить главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака, у которого сегодня НАБУ и САП проводят обыски дома.