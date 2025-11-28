logo

Главная Новости Политика президент Зеленский: Ермак написал заявление об увольнении
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский: Ермак написал заявление об увольнении

Андрей Ермак подал заявление об увольнении, новый руководитель будет избран завтра – Зеленский

28 ноября 2025, 17:31
Автор:
Недилько Ксения

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак подал заявление об отставке. Об этом в видеообращении к украинцам сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Ермак написал заявление об увольнении

Зеленский: Ермак написал заявление на увольнение

"Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов в Украине. Поэтому сегодня следующие внутренние решения. Первый.

Состоится перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрею за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть.

Всегда это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя Офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить этот институт", – подчеркнул глава государства.

На сайте Президента Украины уже появился соответствующий указ об отставке Ермака А.Б.


Зеленский: Ермак написал заявление об увольнении - фото 2

Зеленский подчеркнул, что вскоре состоятся переговоры по миру.

"Скоро будут переговоры, будут наши представители. Это будет начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка. И когда у нас у всех есть такой внешний вызов, война, мы должны быть крепкими внутри", – добавил Президент.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием срочно уволить главу Офиса Президента Украины Андрея Ермака, у которого сегодня НАБУ и САП проводят обыски дома.                                                                                                                                                                                                                      



