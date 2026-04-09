Зеленский эмоционально отреагировал на поездку Венса к Орбану накануне выборов в Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на поездку вице-президента США Джей Ди Венса в Венгрию в преддверии парламентских выборов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Guardian".

В интервью британскому изданию Зеленский назвал поездку вице-президента США в Будапешт для участия в агитации за политическую силу действующего премьер-министра Виктора Орбана "неполезной".

При этом президент Украины подчеркнул, что не намерен вмешиваться в прошедшие в воскресенье венгерские выборы 12 апреля. По его словам, венгерский народ сам должен решить, какую политическую партию поддерживать.

Отметим, правительство Германии также достаточно эмоционально отреагировало на заявления вице-президента США Джея Ди Венса о якобы вмешательстве Европейского Союза в выборы в Венгрии, обвинив его в двойных стандартах и лицемерии.

