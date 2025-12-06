Зеленський емоційно відреагував на атаку РФ у День святого Миколая

Після нічної атаки в Україні продовжуються масштабні відновлювальні роботи в різних областях. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-зверненні.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За його словами, одним із найпомітніших наслідків стала пожежа в головній будівлі вокзалу у Фастові, яка повністю вигоріла після влучення дрону. Президент наголосив, що цей удар не мав військового сенсу, і росіяни чудово усвідомлювали, куди вони ціляться.

Атаки припали і до інших об'єктів у Київській області — пошкоджено підприємства та житлові будинки. Під удари також потрапили Дніпропетровська, Чернігівська, Запорізька, Одеська, Львівська, Волинська та Миколаївська області.

За словами Зеленського, ворог випустив Україною понад 650 ударних дронів і 51 ракету різних типів — включаючи балістичні та аеробалістичні. У кількох регіонах є поранені, постраждалим надається необхідна допомога.

Президент наголосив, що головним пріоритетом російських атак залишаються об'єкти енергетичної інфраструктури. Він підкреслив, що мета противника — заподіяти максимальний біль мирним українцям, зокрема у День святого Миколая, коли було завдано удару по містах.

Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів зберігати тиск на Росію та продовжувати підтримку української протиповітряної оборони. За його словами, ефективні санкції та посилення ППО є ключем до захисту життя українців.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на суботу Росія здійснила масштабну атаку по ряду регіонів України, використавши ударні дрони "Шахед", а також балістичні, крилаті та аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Атаки були спрямовані насамперед на об'єкти енергетики та транспортної інфраструктури.

На Київщині удари зафіксовані у Фастові, де постраждали залізнична інфраструктура, будівля вокзалу та об'єкти енергетики.



