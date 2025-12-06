logo

Зеленский эмоционально отреагировал на атаку РФ в День святого Николая
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский эмоционально отреагировал на атаку РФ в День святого Николая

Президент подчеркнул, Россия целенаправленно бьёт по гражданской инфраструктуре, несмотря на отсутствие военного смысла

6 декабря 2025, 12:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После ночной российской атаки в Украине продолжаются масштабные восстановительные работы в разных областях. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-обращении.



Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По его словам, одним из самых заметных последствий стал пожар в главном здании вокзала в Фастове, который полностью выгорел после попадания дрона. Президент подчеркнул, что этот удар не имел военного смысла, и россияне прекрасно осознавали, куда они целятся.

Атаки пришлись и по другим объектам в Киевской области — повреждены предприятия и жилые дома. Под удары также попали Днепропетровская, Черниговская, Запорожская, Одесская, Львовская, Волынская и Николаевская области.

По словам Зеленского, враг выпустил по Украине более 650 ударных дронов и 51 ракету различных типов — включая баллистические и аэробаллистические. В нескольких регионах есть раненые, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Президент отметил, что главным приоритетом российских атак остаются объекты энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что цель противника — причинить максимальную боль мирным украинцам, в том числе в День святого Николая, когда был нанесён удар по городам.

Владимир Зеленский призвал международных партнеров сохранять давление на Россию и продолжать поддержку украинской противовоздушной обороны. По его словам, эффективные санкции и усиление ПВО — ключ к защите жизни украинцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на субботу Россия совершила масштабную атаку по ряду регионов Украины, использовав ударные дроны "Шахед", а также баллистические, крылатые и аэробалистические ракеты типа "Кинжал". Атаки были направлены, прежде всего, на объекты энергетики и транспортной инфраструктуры.

В Киевской области удары зафиксированы в Фастове, где пострадали железнодорожная инфраструктура, здание вокзала и объекты энергетики.




Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17173
