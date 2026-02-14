logo_ukra

Зеленський емоційно відповів Трампу на заклик до негайної мирної угоди
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський емоційно відповів Трампу на заклик до негайної мирної угоди

Президент заявив на Мюнхенській безпековій конференції, що Україна готова до переговорів, але не бачить жодних поступок з боку Кремля

14 лютого 2026, 15:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заклики президента США Дональда Трампа якнайшвидше укласти мирну угоду з Росією, наголосивши, що Київ уже зробив низку болючих компромісів, але не отримав взаємності від Москви. Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Зеленський емоційно відповів Трампу на заклик до негайної мирної угоди

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Глава держави підтвердив, що відчуває певний тиск з боку Білий дім щодо прискорення переговорного процесу. Водночас він припустив, що це може бути частиною дипломатичної підготовки до майбутніх тристоронніх переговорів у Швейцарії.

Зеленський підкреслив, що Україна вже погодилася на складні кроки, зокрема на формат тристоронніх переговорів за участю США та Росії, а також на обговорення можливого припинення бойових дій уздовж лінії фронту. 

За його словами, це серйозний компроміс, оскільки йдеться про тимчасово окуповані українські території та долю громадян, які залишаються під контролем ворога.

Президент також підтвердив готовність розглядати американську пропозицію щодо створення вільної економічної зони на Донбасі, хоча наголосив, що ці території залишаються частиною України. Він підкреслив, що держава не може відмовитися від своїх громадян і земель, навіть попри сильний міжнародний і військовий тиск.

Водночас Зеленський зазначив, що ключова проблема полягає у відсутності сигналів готовності до компромісів з боку Росії. За його словами, Україна відкрита до діалогу, але очікує конкретних кроків у відповідь.

Глава держави додав, що українське суспільство перебуває під величезним тиском війни, однак країна не втратила гідності та не відмовиться від своїх принципів навіть у найскладніших переговорах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи оголосять вибори та референдум 24 лютого: чому про це почали говорити. Експерти детально проаналізували ситуацію.




