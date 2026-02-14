logo

Зеленский эмоционально ответил Трампу на призыв к немедленному мирному соглашению
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский эмоционально ответил Трампу на призыв к немедленному мирному соглашению

Президент заявил на Мюнхенской конференции безопасности, что Украина готова к переговорам, но не видит никаких уступок со стороны Кремля

14 февраля 2026, 15:50
Автор:
Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на призывы президента США Дональда Трампа как можно быстрее заключить мирное соглашение с Россией, подчеркнув, что Киев уже сделал ряд болезненных компромиссов, но не получил взаимности от Москвы. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

Зеленский эмоционально ответил Трампу на призыв к немедленному мирному соглашению

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства подтвердил, что испытывает определенное давление со стороны Белого дома по ускорению переговорного процесса. В то же время, он предположил, что это может быть частью дипломатической подготовки к предстоящим трехсторонним переговорам в Швейцарии.

Зеленский подчеркнул, что Украина уже согласилась на сложные шаги, в частности, на формат трехсторонних переговоров с участием США и России, а также обсуждение возможного прекращения боевых действий вдоль линии фронта.

По его словам, это серьезный компромисс, поскольку речь идет о временно оккупированных украинских территориях и судьбе граждан, которые остаются под контролем врага.

Президент также подтвердил готовность рассматривать американское предложение о создании свободной экономической зоны на Донбассе, хотя подчеркнул, что эти территории остаются частью Украины. Он подчеркнул, что государство не может отказаться от своих граждан и земель, даже несмотря на сильное международное и военное давление.

В то же время Зеленский отметил, что ключевая проблема состоит в отсутствии сигналов готовности к компромиссам со стороны России. По его словам, Украина открыта к диалогу, но ожидает конкретных ответных шагов.

Глава государства добавил, что украинское общество находится под огромным давлением войны, однако страна не потеряла достоинства и не откажется от своих принципов даже в самых сложных переговорах.

Читайте на портале "Комментарии" — объявят ли выборы и референдум 24 февраля: почему об этом начали говорить. Эксперты подробно проанализировали ситуацию.




Теги:

