logo_ukra

BTC/USD

67239

ETH/USD

2060

USD/UAH

43.8

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Зеленський емоційно відповів главі Rheinmetall про "домогосподарок" і дрони
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський емоційно відповів главі Rheinmetall про "домогосподарок" і дрони

Президент наголосив, що український ОПК вже займає вагоме місце у світі

30 березня 2026, 14:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава української держави Володимир Зеленський відповів на слова глави Rheinmetall про українських виробників дронів: якщо "домогосподарки" роблять зброю – вони готові керувати концерном. Як інформує портал "Коментарі", про це Зеленський заявив у відповіді на запитання представників мас-медіа.

Зеленський емоційно відповів главі Rheinmetall про "домогосподарок" і дрони

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, то тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall. І я вітаю з цим рівнем, високим рівнем, наш український оборонно-промисловий комплекс", — зазначив президент.

Володимир Зеленський також зазначив, що конкурувати треба не словами, а результатами.

"І результат цих технологій ми щоденно показуємо і на полі бою, на землі, і в небі, і ви знаєте, і на морі", — акцентував Зеленський.

Окремо він наголосив на унікальності українського досвіду.

"Я впевнений, що наш ОПК займе і вже займає місце у світі щодо систем, деяких наших систем, системного підходу. Я вважаю, що ми такі ексклюзивні, тільки у нас є відповідний досвід", — додав президент.

Нагадаємо, гендиректор німецького Rheinmetall Армін Паппергер зневажливо оцінив українські безпілотники, заявивши, що їхнє виробництво нагадує "гру в Lego", а рівень розробок не можна порівняти з технологіями великих західних концернів. Як передає портал "Коментарі", про це пише Atlantic.

Під час інтерв'ю Саймон Шустер спитав Паппергера, що для бізнес-моделі Rheinmetall означає прогрес України у виробництві дронів. У відповідь глава концерну поставив зустрічне питання, кого саме можна вважати найбільшими українськими виробниками безпілотників. 

Коли журналіст перерахував компанії Fire Point і Skyfall, гендиректор Rheinmetall висловився про них мало не з глузуванням. Зокрема, він назвав таких виробників "українськими домогосподарками", у яких, за його словами, "на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів".




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини