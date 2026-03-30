Зеленський емоційно відповів главі Rheinmetall про "домогосподарок" і дрони

Кравцев Сергей
Глава української держави Володимир Зеленський відповів на слова глави Rheinmetall про українських виробників дронів: якщо "домогосподарки" роблять зброю – вони готові керувати концерном. Як інформує портал "Коментарі", про це Зеленський заявив у відповіді на запитання представників мас-медіа.
Володимир Зеленський також зазначив, що конкурувати треба не словами, а результатами.
Окремо він наголосив на унікальності українського досвіду.
Нагадаємо, гендиректор німецького Rheinmetall Армін Паппергер зневажливо оцінив українські безпілотники, заявивши, що їхнє виробництво нагадує "гру в Lego", а рівень розробок не можна порівняти з технологіями великих західних концернів. Як передає портал "Коментарі", про це пише Atlantic.
Під час інтерв'ю Саймон Шустер спитав Паппергера, що для бізнес-моделі Rheinmetall означає прогрес України у виробництві дронів. У відповідь глава концерну поставив зустрічне питання, кого саме можна вважати найбільшими українськими виробниками безпілотників.
Коли журналіст перерахував компанії Fire Point і Skyfall, гендиректор Rheinmetall висловився про них мало не з глузуванням. Зокрема, він назвав таких виробників "українськими домогосподарками", у яких, за його словами, "на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів".