Зеленський емоційно відповів главі Rheinmetall про "домогосподарок" і дрони

Глава української держави Володимир Зеленський відповів на слова глави Rheinmetall про українських виробників дронів: якщо "домогосподарки" роблять зброю – вони готові керувати концерном. Як інформує портал "Коментарі", про це Зеленський заявив у відповіді на запитання представників мас-медіа.

"Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, то тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall. І я вітаю з цим рівнем, високим рівнем, наш український оборонно-промисловий комплекс", — зазначив президент.

Володимир Зеленський також зазначив, що конкурувати треба не словами, а результатами.

"І результат цих технологій ми щоденно показуємо і на полі бою, на землі, і в небі, і ви знаєте, і на морі", — акцентував Зеленський.

Окремо він наголосив на унікальності українського досвіду.

"Я впевнений, що наш ОПК займе і вже займає місце у світі щодо систем, деяких наших систем, системного підходу. Я вважаю, що ми такі ексклюзивні, тільки у нас є відповідний досвід", — додав президент.

Нагадаємо, гендиректор німецького Rheinmetall Армін Паппергер зневажливо оцінив українські безпілотники, заявивши, що їхнє виробництво нагадує "гру в Lego", а рівень розробок не можна порівняти з технологіями великих західних концернів. Як передає портал "Коментарі", про це пише Atlantic.

Під час інтерв'ю Саймон Шустер спитав Паппергера, що для бізнес-моделі Rheinmetall означає прогрес України у виробництві дронів. У відповідь глава концерну поставив зустрічне питання, кого саме можна вважати найбільшими українськими виробниками безпілотників.

Коли журналіст перерахував компанії Fire Point і Skyfall, гендиректор Rheinmetall висловився про них мало не з глузуванням. Зокрема, він назвав таких виробників "українськими домогосподарками", у яких, за його словами, "на кухні є 3D-принтери, і вони виробляють деталі для дронів".



