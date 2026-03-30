Зеленский эмоционально ответил главе Rheinmetall о "домохозяйках" и дронах

Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский ответил на слова главы Rheinmetall об украинских производителях дронов: если "домохозяйки" делают оружие – они готовы управлять концерном. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Зеленский заявил в ответе на вопросы представителей масс-медиа.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский также отметил, что конкурировать нужно не словами, а результатами.
Отдельно он отметил уникальность украинского опыта.
Напомним, гендиректор немецкого Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно оценил украинские беспилотники, заявив, что их производство напоминает "игру в Lego", а уровень разработок не сравним с технологиями крупных западных концернов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Atlantic.
Во время интервью Саймон Шустер спросил Паппергера, что для бизнес-модели Rheinmetall означает прогресс Украины в производстве дронов. В ответ глава концерна задал встречный вопрос, кого именно можно считать крупнейшими украинскими производителями беспилотников.
Когда журналист перечислил компании Fire Point и Skyfall, гендиректор Rheinmetall высказался о них чуть ли не с издевкой. В частности, он назвал таких производителей "украинскими домохозяйками", у которых, по его словам, "на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов".