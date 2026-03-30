Зеленский эмоционально ответил главе Rheinmetall о "домохозяйках" и дронах
Зеленский эмоционально ответил главе Rheinmetall о "домохозяйках" и дронах

Президент подчеркнул, что украинский ОПК уже занимает важное место в мире

30 марта 2026, 14:36
Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский ответил на слова главы Rheinmetall об украинских производителях дронов: если "домохозяйки" делают оружие – они готовы управлять концерном. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Зеленский заявил в ответе на вопросы представителей масс-медиа.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Если каждая домохозяйка Украины действительно может производить дроны, то тогда каждая домохозяйка Украины может быть гендиректором Rheinmetall. И я поздравляю с этим уровнем, высоким уровнем наш украинский оборонно-промышленный комплекс", — отметил президент.

Владимир Зеленский также отметил, что конкурировать нужно не словами, а результатами.

"И результат этих технологий мы ежедневно показываем и на поле боя, на земле и в небе, и вы знаете, и на море", — акцентировал Зеленский.

Отдельно он отметил уникальность украинского опыта.

"Я уверен, что наш ОПК займет и уже занимает место в мире в отношении систем, некоторых наших систем, системного подхода. Я считаю, что мы так эксклюзивны, только у нас есть соответствующий опыт", — добавил президент.

Напомним, гендиректор немецкого Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно оценил украинские беспилотники, заявив, что их производство напоминает "игру в Lego", а уровень разработок не сравним с технологиями крупных западных концернов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Atlantic.

Во время интервью Саймон Шустер спросил Паппергера, что для бизнес-модели Rheinmetall означает прогресс Украины в производстве дронов. В ответ глава концерна задал встречный вопрос, кого именно можно считать крупнейшими украинскими производителями беспилотников.

Когда журналист перечислил компании Fire Point и Skyfall, гендиректор Rheinmetall высказался о них чуть ли не с издевкой. В частности, он назвал таких производителей "украинскими домохозяйками", у которых, по его словам, "на кухне есть 3D-принтеры, и они производят детали для дронов".




