Зеленский поручил разработать план поддержки стран-соседей Ирана: украинские эксперты будут работать на месте
Зеленский поручил разработать план поддержки стран-соседей Ирана: украинские эксперты будут работать на месте

«Украина может помочь с защитой жизни»: Зеленский заявил о готовности специалистов ВСУ противодействовать иранским угрозам в Заливе

4 марта 2026, 23:18
Автор:
Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание по обострению ситуации на Ближнем Востоке. Главной темой стали угрозы, которые несет иранский режим не только региона, но и мировой стабильности и роль Украины в преодолении этого кризиса.

Зеленский поручил разработать план поддержки стран-соседей Ирана: украинские эксперты будут работать на месте

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам главы государства, действия Тегерана уже привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и дестабилизации цен на энергоносители. Только за последние несколько суток Иран выпустил более 800 ракет и 1400 дронов. Президент подчеркнул, что "иранские ударные дроны – такие же "шахеды", которые атакуют наши города и села", являются ключевым вызовом для стран Затоки, с лидерами которых Украина проводит активные консультации.

Зеленский подчеркнул, что Киев готов делиться уникальным боевым опытом: Украина может помочь с защитой жизни и стабилизацией ситуации. Партнеры обращаются по этому поводу". Он уже дал поручение МИД, разведке и оборонному ведомству подготовить варианты поддержки для государств региона.

Глава государства заверил, что такая помощь будет предоставлена при условии, "чтобы это не ослабило нашу собственную защиту здесь, в Украине". Пока команды уже согласовывают детали, поскольку "украинские эксперты будут работать на месте", используя имеющиеся способности ВСУ для перехвата воздушных целей и восстановления безопасности мореходства.

Владимир Зеленский также призвал Евросоюз и страны G7 к решительным действиям по ликвидации террористического потенциала Ирана, отметив, что "реального намерения к честной дипломатии" Тегеран пока не проявляет.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что официальная представительница МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на заявления Владимира Зеленского о готовности Украины помочь странам Ближнего Востока в борьбе с иранскими дронами.



