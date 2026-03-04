Зеленский поручил разработать план поддержки стран-соседей Ирана: украинские эксперты будут работать на месте

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание по обострению ситуации на Ближнем Востоке. Главной темой стали угрозы, которые несет иранский режим не только региона, но и мировой стабильности и роль Украины в преодолении этого кризиса.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам главы государства, действия Тегерана уже привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и дестабилизации цен на энергоносители. Только за последние несколько суток Иран выпустил более 800 ракет и 1400 дронов. Президент подчеркнул, что "иранские ударные дроны – такие же "шахеды", которые атакуют наши города и села", являются ключевым вызовом для стран Затоки, с лидерами которых Украина проводит активные консультации.

Зеленский подчеркнул, что Киев готов делиться уникальным боевым опытом: Украина может помочь с защитой жизни и стабилизацией ситуации. Партнеры обращаются по этому поводу". Он уже дал поручение МИД, разведке и оборонному ведомству подготовить варианты поддержки для государств региона.

Глава государства заверил, что такая помощь будет предоставлена при условии, "чтобы это не ослабило нашу собственную защиту здесь, в Украине". Пока команды уже согласовывают детали, поскольку "украинские эксперты будут работать на месте", используя имеющиеся способности ВСУ для перехвата воздушных целей и восстановления безопасности мореходства.

Владимир Зеленский также призвал Евросоюз и страны G7 к решительным действиям по ликвидации террористического потенциала Ирана, отметив, что "реального намерения к честной дипломатии" Тегеран пока не проявляет.

