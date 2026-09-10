Зеленський дає команди на знищення: президента розгромили через небезпечний план для Українм

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян виступив із різкою критикою чинної влади та заявив, що резонансні антикорупційні розслідування можуть мати серйозні політичні наслідки особисто для президента Володимира Зеленського. Експерт припустив, що накопичення скандалів навколо державних і правоохоронних структур свідчить про поглиблення проблем усередині владної системи.

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Ексміністр звернув увагу на невдоволення частини українського бізнесу роботою правоохоронців. За його словами, підприємці дедалі частіше говорять про тиск, проблеми з веденням бізнесу та кримінальні провадження, які вони вважають необґрунтованими. Саме тому, стверджує Омелян, гучні антикорупційні розслідування частина бізнес-середовища сприймає позитивно.

"Вони щиро тішились і раділи, що цю гідру почали чистити, бо вони кажуть, що найгірше, що вони зараз бачать, — це правоохоронна система, яка перетворилася на систему, де їх видоюють, створюють фейкові умови, за яких вони не можуть працювати, по них фабрикують справи, витягують гроші", — сказав Омелян.

На думку колишнього урядовця, відповідальність за ситуацію у владній вертикалі не вдасться перекласти виключно на окремих чиновників чи керівників силових структур. Омелян вважає, що в разі встановлення порушень питання політичної відповідальності неминуче торкнеться і президента.

"Це теж відповідальність Зеленського, який дає ці команди на знищення. І йому доведеться нести персональну відповідальність. Там спихнути на всіх, що я не знав, чи як Кучма робив вигляд, що я там щось казав, а мене неправильно зрозуміли, — так не вдасться", — наголосив ексміністр.

Портал "Коментарі" вже писав, що посилення дипломатичної активності США навколо російсько-української війни може пояснюватися не лише бажанням Вашингтону домогтися припинення бойових дій.