Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян выступил с резкой критикой действующей власти и заявил, что резонансные антикоррупционные расследования могут иметь серьезные политические последствия для президента Владимира Зеленского. Эксперт предположил, что накопление скандалов вокруг государственных и правоохранительных структур свидетельствует об углублении проблем внутри системы власти.

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Экс-министр обратил внимание на недовольство части украинского бизнеса работой правоохранителей. По его словам, предприниматели все чаще говорят о давлении, проблемах с ведением бизнеса и уголовных производствах, которые они считают необоснованными. Именно поэтому, утверждает Омельян, громкие антикоррупционные расследования часть бизнес-среды воспринимают положительно.

"Они искренне радовались и радовались, что эту гидру начали чистить, потому что они говорят, что хуже всего, что они сейчас видят, — это правоохранительная система, которая превратилась в систему, где их выдоивают, создают фейковые условия, при которых они не могут работать, по ним фабрикуют дела, вытягивают деньги", — сказал Омельян.

По мнению бывшего чиновника, ответственность за ситуацию во властной вертикали не удастся переложить исключительно на отдельных чиновников или руководителей силовых структур. Омельян считает, что в случае установления нарушений вопроса политической ответственности неизбежно коснется и президента.

"Это тоже ответственность Зеленского, дающего эти команды на уничтожение. И ему придется нести персональную ответственность. Там спихнуть на всех, что я не знал, или как Кучма делал вид, что я там что-то говорил, а меня неправильно поняли — так не удастся", — подчеркнул экс-министр.

Портал "Комментарии" уже писал, что усиление дипломатической активности США вокруг российско-украинской войны может объясняться не только желанием Вашингтона добиться прекращения боевых действий.