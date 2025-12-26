Зеленський анонсував зустріч із Трампом: що може вирішитися до Нового року

Президент України Володимир Зеленський найближчим часом проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом щодо мирного плану. Як повідомляє портал "Коментарі", про це глава держави повідомив у себе в Telegram.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Український лідер зазначив, що секретар РНБО Рустем Умеров доповів йому про свої чергові контакти з американською стороною.

"Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні — з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року", — повідомив Володимир Зеленський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін на закритих обговореннях заявив, що Москва на переговорах із США продовжує наполягати на передачі їй усієї території Донбасу, включаючи райони, які російська армія так і не змогла захопити військовим шляхом. Як передає портал "Коментарі", про це пише російське видання "Комерсант", посилаючись на свої джерела.

Як пише видання з посиланням на джерела, 25 грудня Путін провів традиційне передноворічне засідання Держради, яке формально присвячене питанням підготовки кадрів. Проте, за інформацією кореспондента "Комерсанта", основна увага президента РФ була зосереджена зовсім не на заявленій темі, а на переговорах із США та Україною щодо так званого "мирного плану".

Також видання "Коментарі" повідомляло — російські спецслужби продовжують активно працювати. Вони системно застосовують психологічні та нейролінгвістичні методи впливу на західних лідерів, розроблені ще за часів КДБ. Завдяки цьому росіянам вдається впливати, зокрема, на поведінку президента США Дональда Трампа. Про це у коментарі "Київ24" заявив генерал армії України, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.



