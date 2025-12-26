Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом относительно мирного плана. Как передает портал "Комментарии", об этом глава государства сообщил у себя в Telegram.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер отметил, секретарь СНБО Рустем Умеров доложил ему о своих очередных контактах с американской стороной.

"Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне — с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года", — сообщил Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин на закрытых обсуждениях заявил, что Москва на переговорах с США продолжает настаивать на передаче ей всей территории Донбасса, включая районы, которые российская армия так и не смогла захватить военным путем. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское издание "Коммерсантъ", ссылаясь на свои источники.

Как пишет издание со ссылкой на источники, 25 декабря Путин провел традиционное предновогоднее заседание Госсовета, формально посвященное вопросам подготовки кадров. Однако, по информации корреспондента "Коммерсанта", основное внимание президента РФ было сосредоточено вовсе не на заявленной теме, а на переговорах с США и Украиной по так называемому "мирному плану".

Также издание "Комментарии" сообщало – российские спецслужбы продолжают активно работать. Они системно применяют психологические и нейролингвистические методы воздействия на западных лидеров, разработанные еще во времена КГБ. Благодаря этому россиянам удается влиять, в частности, на поведение президента США Дональда Трампа. Об этом в комментарии "Киев24" заявил генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.



