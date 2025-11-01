Зеленський анонсував велику "зимову підтримку": хто може розраховувати на допомогу від держави

Глава української держави Володимир Зеленський доручив уряду підготувати комплексну програму "зимової підтримки", яка почне діяти вже у грудні. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у Telegram президента.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Володимир Зеленський зазначив, що до пакету увійдуть кілька напрямків допомоги. Зокрема, як і минулого року, українці отримають пряму фінансову підтримку, яку можна буде витратити на нагальні потреби.

Окремі програми передбачені для самотніх людей похилого віку, багатодітних сімей, мешканців зон бойових дій та інших уразливих категорій. Деталі цих ініціатив представить уряд та прем'єр-міністр найближчим часом.

Президент також наголосив, що держава збереже фіксовані ціни на газ та електроенергію для побутових споживачів.

"Жодних підвищень — ні на газ, ні на електрику", — запевнив Зеленський.

Ще одна ініціатива – програма транспортної підтримки "УЗ-3000", якою українці зможуть безкоштовно подорожувати залізницею в межах країни на відстань до трьох тисяч кілометрів.

"Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів – Київ, Київ – Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно", – розповів Зеленський.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я готує запуск проекту масових медичних чекапів, який дозволить кожному українцю пройти базове обстеження вже із січня.

"Я доручив уряду найближчими тижнями завершити підготовку цієї зимової підтримки та подати деталі пакету до 15 листопада, щоб люди могли починати користуватися", — каже президент.

