logo_ukra

BTC/USD

83831

ETH/USD

2718.41

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика президент Зеленський анонсував, що готується прийняти важливе рішення за все суспільство
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський анонсував, що готується прийняти важливе рішення за все суспільство

Президент натякнув, що зараз як ніколи потрібна єдність країни

22 листопада 2025, 09:16
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Виступ Володимира Зеленського стосовно 28 пунктів мирного плану Трампа виглядає як намагання президента в останній момент зберегти лице перед прийняттям важких рішень, але проблема не в рішеннях. Проблема у тому, що влада мала б робити більше для того, щоб рішення не мали максимально важких для країни наслідків. Таку думку висловив політичний оглядач, нардеп Микола Княжицький.

Зеленський анонсував, що готується прийняти важливе рішення за все суспільство

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Нардеп зазначає, можливості протидії неприпустимих умов для України завжди були і залишаються. За умови збереження єдності українського суспільства, плани Путіна залишатимуться лише планами. Об’єднане суспільство не воює прости самого себе, і витримує будь-які кризи. 

"Саме тому забезпечення єдності в суспільстві було і залишається ключовою задачею, вирішення якої дозволить зберегти країну за будь-яких умов. Суспільство, об’єднане спільними цілями та цінностями, має всі шанси не допустити розвалу країни, і знайде сили для руху в майбутнє", – зазначив нардеп. 

Микола Княжицький зауважує, судячи з виступу Зеленського, зараз ми підходимо до стадії, коли українській владі треба буде приймати рішення за все суспільство. В тому числі за ту частину, хто не голосував за це в 2019 році, і за тих, хто не проголосує за неї вже ні за яких обставин, але невідомо, що зроблено для того, щоб суспільство могло витримати умови миру, який влада готова підписувати. 

"Єдність, це не гасло з плакату. Єдність, це умова виживання країни. Це те, над чим треба працювати кожен день, тому що інакше нам не зберегтись самим і не зберегти країну. Але вона не досягається за рахунок санкцій проти опозиції, "офісних" замовних блогерів, портновщиною в судах та безпорадною правоохоронною системою, здатної посадити невинуватого але безсилою проти корупції та свавілля. Виступ Зеленського про "припинити срачі", це не заклик про обʼєднання суспільства. Це намагання перекласти відповідальність за власні дії на суспільство. Але що ці "срачі" припинились, потрібно почати дослухатись до країни, в якій живеш, і забезпечувати її єдність власним прикладом. Інших виходів просто не існує, і людям у владі варто про це памʼятати", – констатував політик.

Читайте також на порталі "Коментарі" — мирний план чи авантюра Трампа: чим відповідатиме Зеленський.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини