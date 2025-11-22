Зеленський анонсував, що готується прийняти важливе рішення за все суспільство

Рубрики
Кравцев Сергей
Виступ Володимира Зеленського стосовно 28 пунктів мирного плану Трампа виглядає як намагання президента в останній момент зберегти лице перед прийняттям важких рішень, але проблема не в рішеннях. Проблема у тому, що влада мала б робити більше для того, щоб рішення не мали максимально важких для країни наслідків. Таку думку висловив політичний оглядач, нардеп Микола Княжицький.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Нардеп зазначає, можливості протидії неприпустимих умов для України завжди були і залишаються. За умови збереження єдності українського суспільства, плани Путіна залишатимуться лише планами. Об’єднане суспільство не воює прости самого себе, і витримує будь-які кризи.
Микола Княжицький зауважує, судячи з виступу Зеленського, зараз ми підходимо до стадії, коли українській владі треба буде приймати рішення за все суспільство. В тому числі за ту частину, хто не голосував за це в 2019 році, і за тих, хто не проголосує за неї вже ні за яких обставин, але невідомо, що зроблено для того, щоб суспільство могло витримати умови миру, який влада готова підписувати.
