Зеленський анонсував, що готується прийняти важливе рішення за все суспільство

Виступ Володимира Зеленського стосовно 28 пунктів мирного плану Трампа виглядає як намагання президента в останній момент зберегти лице перед прийняттям важких рішень, але проблема не в рішеннях. Проблема у тому, що влада мала б робити більше для того, щоб рішення не мали максимально важких для країни наслідків. Таку думку висловив політичний оглядач, нардеп Микола Княжицький.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Нардеп зазначає, можливості протидії неприпустимих умов для України завжди були і залишаються. За умови збереження єдності українського суспільства, плани Путіна залишатимуться лише планами. Об’єднане суспільство не воює прости самого себе, і витримує будь-які кризи.

"Саме тому забезпечення єдності в суспільстві було і залишається ключовою задачею, вирішення якої дозволить зберегти країну за будь-яких умов. Суспільство, об’єднане спільними цілями та цінностями, має всі шанси не допустити розвалу країни, і знайде сили для руху в майбутнє", – зазначив нардеп.

Микола Княжицький зауважує, судячи з виступу Зеленського, зараз ми підходимо до стадії, коли українській владі треба буде приймати рішення за все суспільство. В тому числі за ту частину, хто не голосував за це в 2019 році, і за тих, хто не проголосує за неї вже ні за яких обставин, але невідомо, що зроблено для того, щоб суспільство могло витримати умови миру, який влада готова підписувати.

"Єдність, це не гасло з плакату. Єдність, це умова виживання країни. Це те, над чим треба працювати кожен день, тому що інакше нам не зберегтись самим і не зберегти країну. Але вона не досягається за рахунок санкцій проти опозиції, "офісних" замовних блогерів, портновщиною в судах та безпорадною правоохоронною системою, здатної посадити невинуватого але безсилою проти корупції та свавілля. Виступ Зеленського про "припинити срачі", це не заклик про обʼєднання суспільства. Це намагання перекласти відповідальність за власні дії на суспільство. Але що ці "срачі" припинились, потрібно почати дослухатись до країни, в якій живеш, і забезпечувати її єдність власним прикладом. Інших виходів просто не існує, і людям у владі варто про це памʼятати", – констатував політик.

