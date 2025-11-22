Зеленский анонсировал, что готовится принять важное решение за все общество

Рубрики
Кравцев Сергей
Выступление Владимира Зеленского по поводу 28 пунктов мирного плана Трампа выглядит как попытка президента в последний момент сохранить лицо перед принятием трудных решений, но проблема не в решениях. Проблема в том, что власти должны делать больше для того, чтобы решения не имели максимально тяжелых для страны последствий. Такое мнение высказал политический обозреватель, нардеп Николай Княжицкий.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Нардеп отмечает, что возможности противодействия недопустимых условий для Украины всегда были и остаются. При сохранении единства украинского общества планы Путина будут оставаться только планами. Объединенное общество не воюет прости самого себя и выдерживает какие-либо кризисы.
Николай Княжицкий отмечает, судя по выступлению Зеленского, сейчас мы подходим к стадии, когда украинским властям нужно будет принимать решения за все общество. В том числе за ту часть, кто не голосовал за это в 2019 году, и за тех, кто не проголосует за нее уже ни в коем случае, но неизвестно, что сделано для того, чтобы общество могло выдержать условия мира, который власть готова подписывать.
