Зеленский анонсировал, что готовится принять важное решение за все общество

Выступление Владимира Зеленского по поводу 28 пунктов мирного плана Трампа выглядит как попытка президента в последний момент сохранить лицо перед принятием трудных решений, но проблема не в решениях. Проблема в том, что власти должны делать больше для того, чтобы решения не имели максимально тяжелых для страны последствий. Такое мнение высказал политический обозреватель, нардеп Николай Княжицкий.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Нардеп отмечает, что возможности противодействия недопустимых условий для Украины всегда были и остаются. При сохранении единства украинского общества планы Путина будут оставаться только планами. Объединенное общество не воюет прости самого себя и выдерживает какие-либо кризисы.

"Именно поэтому обеспечение единства в обществе было и остается ключевой задачей, решение которой позволит сохранить страну в любых условиях. У общества, объединенного общими целями и ценностями, есть все шансы не допустить развала страны, и найдет силы для движения в будущее", – отметил нардеп.

Николай Княжицкий отмечает, судя по выступлению Зеленского, сейчас мы подходим к стадии, когда украинским властям нужно будет принимать решения за все общество. В том числе за ту часть, кто не голосовал за это в 2019 году, и за тех, кто не проголосует за нее уже ни в коем случае, но неизвестно, что сделано для того, чтобы общество могло выдержать условия мира, который власть готова подписывать.

"Единство, это не лозунг из плаката. Единство это условие выживания страны. Это то, над чем нужно работать каждый день, потому что иначе нам не сохраниться самим и не сохранить страну. Но она не достигается за счет санкций против оппозиции, "офисных" заказных блоггеров, портновщиной в судах и беспомощной правоохранительной системой, способной посадить невиновного, но бессильного против коррупции и произвола. Выступление Зеленского о "прекратить срачи", это не призыв об объединении общества. Это попытка переложить ответственность за собственные действия на общество. Но что эти "срачи" прекратились, нужно начать прислушиваться к стране, где живешь, и обеспечивать ее единство собственным примером. Других выходов просто не существует, и людям во власти следует об этом помнить", – констатировал политик.

Читайте на портале "Комментарии" — мирный план или авантюра Трампа: чем будет отвечать Зеленский.



