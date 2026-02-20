logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский анонсировал новый раунд переговоров: "Он может стать действительно результативным"
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский анонсировал новый раунд переговоров: "Он может стать действительно результативным"

Результаты встреч в Швейцарии и подготовка ответов: Президент заслушал доклад переговорной группы

20 февраля 2026, 17:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по результатам международных встреч по завершению войны. Глава государства сообщил, что "был детальный доклад нашей переговорной группы по итогам встреч в Швейцарии", в ходе которой стороны обсудили аспекты, которые невозможно было озвучивать раньше.

Зеленский анонсировал новый раунд переговоров: "Он может стать действительно результативным"

Зеленский анонсировал новый раунд переговоров: "Он может стать действительно результативным"

Зеленский выразил благодарность украинским дипломатам за работу в условиях сложного диалога. В частности, он поблагодарил "за терпение во всех разговорах с российской стороной, далеко не всегда простых и адекватных". Также Президент отметил роль Вашингтона: "Важно, что и представители Президента Соединенных Штатов тоже делают все, чтобы переговоры были конструктивными".

По мнению Главы государства, мир имеет рычаги для прекращения агрессии. "Мы считаем, что реальные возможности завершить войну достойно остаются и может значительно помочь способность мира давить на агрессора", — подчеркнул он.

В настоящее время продолжается активная фаза подготовки к следующему этапу диалога. Зеленский заявил, что "украинские ответы на наиболее сложные вопросы в преддверии следующей встречи готовы". Украина возлагает большие надежды на конец зимы: "Рассчитываем, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров и что этот раунд может стать действительно результативным".

Приоритеты работы переговорной команды в трехстороннем формате и при участии США уже четко определены.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский очертил приоритеты в дипломатической работе и подготовке к решению сложных вопросов на самом высоком уровне. Глава государства подчеркнул, что сейчас идет подготовка "для готовности лидеров встречаться и решать то, что пока не решается на уровне команд".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости