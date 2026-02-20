Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по результатам международных встреч по завершению войны. Глава государства сообщил, что "был детальный доклад нашей переговорной группы по итогам встреч в Швейцарии", в ходе которой стороны обсудили аспекты, которые невозможно было озвучивать раньше.

Зеленский анонсировал новый раунд переговоров: "Он может стать действительно результативным"

Зеленский выразил благодарность украинским дипломатам за работу в условиях сложного диалога. В частности, он поблагодарил "за терпение во всех разговорах с российской стороной, далеко не всегда простых и адекватных". Также Президент отметил роль Вашингтона: "Важно, что и представители Президента Соединенных Штатов тоже делают все, чтобы переговоры были конструктивными".

По мнению Главы государства, мир имеет рычаги для прекращения агрессии. "Мы считаем, что реальные возможности завершить войну достойно остаются и может значительно помочь способность мира давить на агрессора", — подчеркнул он.

В настоящее время продолжается активная фаза подготовки к следующему этапу диалога. Зеленский заявил, что "украинские ответы на наиболее сложные вопросы в преддверии следующей встречи готовы". Украина возлагает большие надежды на конец зимы: "Рассчитываем, что уже в ближайшее время, в феврале, удастся организовать еще один раунд переговоров и что этот раунд может стать действительно результативным".

Приоритеты работы переговорной команды в трехстороннем формате и при участии США уже четко определены.

