Зеленський анонсував новий підхід України щодо США : про що йдеться

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею. Як інформує портал "Коментарі", про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Володимир Зеленський наголосив, що багаторічний досвід Сергія Кислиці у Сполучених Штатах дає йому глибоке розуміння американської політики та механізмів міжнародної взаємодії, що нині має ключове значення для підтримки України в умовах війни. Саме тому його участь у формуванні дипломатичної стратегії є вкрай важливою.

Під час зустрічі сторони обговорили посилення співпраці з міжнародними партнерами, координацію дій із ключовими союзниками та формування довгострокових напрямів зовнішньої політики. Президент підкреслив необхідність консолідації зусиль для збереження та зміцнення глобальної підтримки України.

Сергій Кислиця є одним із найбільш досвідчених українських дипломатів, особливо у напрямку співпраці з Вашингтоном. У 2001–2005 роках він працював у Посольстві України в США, де обіймав посади Political Counsellor та Minister-Counsellor. Його робота була зосереджена на політичних відносинах, що дозволило йому детально вивчити внутрішні механізми американської політики.

Кислиця відомий як принциповий дипломат, здатний ефективно відстоювати українські інтереси як у міжнародних дебатах, так і в правових чи політичних дискусіях. Завдяки своїй експертності він відіграє важливу роль у зміцненні позицій України на міжнародній арені та у формуванні стратегічного діалогу з США.

