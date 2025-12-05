logo

BTC/USD

91374

ETH/USD

3132.06

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский анонсировал новый подход Украины к США: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский анонсировал новый подход Украины к США: о чем идет речь

Президент провел разговор с первым заместителем министра иностранных дел Украины Сергеем Кислицей

5 декабря 2025, 13:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей. Как сообщает портал "Комментарии", об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

Зеленский анонсировал новый подход Украины к США: о чем идет речь

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что многолетний опыт Сергея Кислицы в Соединенных Штатах дает ему глубокое понимание американской политики и механизмов международного взаимодействия, что имеет ключевое значение для поддержки Украины в условиях войны. Именно поэтому его участие в формировании дипломатической стратегии крайне важно.

В ходе встречи стороны обсудили усиление сотрудничества с международными партнерами, координацию действий с ключевыми союзниками и формирование долгосрочных направлений внешней политики. Президент подчеркнул необходимость консолидации усилий по сохранению и укреплению глобальной поддержки Украины.

Сергей Кислица — один из самых опытных украинских дипломатов, особенно в направлении сотрудничества с Вашингтоном. В 2001-2005 годах он работал в Посольстве Украины в США, где занимал должности Political Counsellor и Minister-Counsellor. Его работа была сосредоточена на политических отношениях, что позволило ему подробно изучить внутренние механизмы американской политики.

Кислица известен как принципиальный дипломат, способный эффективно отстаивать интересы Украины как в международных дебатах, так и в правовых или политических дискуссиях. Благодаря своей экспертности, он играет важную роль в укреплении позиций Украины на международной арене и в формировании стратегического диалога с США.

Читайте на портале "Комментарии" — в Соединенных Штатах Америки состоялась встреча украинской и американской делегаций по миру в Украине. В настоящее время переговоры уже завершены. Об этом сообщает "Суспильне".

Источники в делегации рассказали, что "встреча украинской и американской делегаций в Майами закончилась. С украинской стороны в переговорах принимал участие секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17166
Теги:

Новости

Все новости