Зеленский анонсировал новый подход Украины к США: о чем идет речь

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей. Как сообщает портал "Комментарии", об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что многолетний опыт Сергея Кислицы в Соединенных Штатах дает ему глубокое понимание американской политики и механизмов международного взаимодействия, что имеет ключевое значение для поддержки Украины в условиях войны. Именно поэтому его участие в формировании дипломатической стратегии крайне важно.

В ходе встречи стороны обсудили усиление сотрудничества с международными партнерами, координацию действий с ключевыми союзниками и формирование долгосрочных направлений внешней политики. Президент подчеркнул необходимость консолидации усилий по сохранению и укреплению глобальной поддержки Украины.

Сергей Кислица — один из самых опытных украинских дипломатов, особенно в направлении сотрудничества с Вашингтоном. В 2001-2005 годах он работал в Посольстве Украины в США, где занимал должности Political Counsellor и Minister-Counsellor. Его работа была сосредоточена на политических отношениях, что позволило ему подробно изучить внутренние механизмы американской политики.

Кислица известен как принципиальный дипломат, способный эффективно отстаивать интересы Украины как в международных дебатах, так и в правовых или политических дискуссиях. Благодаря своей экспертности, он играет важную роль в укреплении позиций Украины на международной арене и в формировании стратегического диалога с США.

