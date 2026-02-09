Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Першою віцепрем’єр-міністеркою — Міністеркою економіки Юлією Свириденко, під час якої було погоджено запуск нових інструментів підтримки громадян в умовах дефіциту електроенергії.

Зеленський анонсував нові програми енергопідтримки: допомога для ОСББ та приватних будинків стає доступнішою

Нові можливості для енергонезалежності

Основний фокус нових ініціатив спрямований на забезпечення громад та приватного сектору обладнанням для автономного живлення.

"Уряд України має зробити відчутно доступнішими закупівлі ОСББ нового обладнання – генераторів та іншої техніки, яка потрібна в умовах дефіциту електрики. Буде розширено й можливості програми підтримки власників приватних будинків для автономного енергоживлення", — наголосив Володимир Зеленський.

Звіти про діючі програми

Під час доповіді Юлії Свириденко було озвучено результати вже наявних програм підтримки:

Підтримка бізнесу: Від ФОПів надійшло вже майже 20 тисяч заявок на виплати для утримання та ремонту генераторів.

Кредитування: Програма кредитів під 0% на енергообладнання досягла позначки у пів мільярда гривень і продовжує зростати.

Пряма допомога: Близько 400 тисяч українців із найнижчим рівнем доходу отримали цієї зими по 6500 гривень адресної допомоги.

"Пакунки тепла": У Києві та інших регіонах обсяг видачі цієї допомоги має вийти на рівень 40 тисяч пакунків уже цього тижня.

Масштаби зимової підтримки

Президент підкреслив ефективність комплексної програми зимової допомоги, яка охопила більшість населення країни.

"Чітко продемонструвала результат і свою корисність для людей програма зимової підтримки – у межах цієї програми допомогу вже отримали 17,8 мільйона українців. Усі ефективні програми підтримки будемо продовжувати", — резюмував Глава держави.

Детальні умови нових програм для ОСББ та приватних домогосподарств урядовці мають представити найближчим часом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські підприємці знову можуть розраховувати на державну підтримку. На порталі "Дія" офіційно запущено нову послугу — “Допомога ФОП на енергостійкість”, яка дозволяє отримати одноразову грошову виплату від 7 500 до 15 000 гривень. Про це повідомляють на сайті "Дія".