Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Первой вице-премьер-министром — Министерством экономики Юлией Свириденко, во время которой был согласован запуск новых инструментов поддержки граждан в условиях дефицита электроэнергии.

Зеленский анонсировал новые программы энергоподдержки: помощь для ОСМД и частных домов становится доступнее

Новые возможности для энергонезависимости

Основной фокус новых инициатив направлен на обеспечение обществ и частного сектора оборудованием для автономного питания.

"Правительство Украины должно сделать ощутимо доступнее закупки ОСМД нового оборудования – генераторов и другой техники, необходимой в условиях дефицита электричества. Будет расширена и возможность программы поддержки владельцев частных домов для автономного энергопитания", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Отчеты о действующих программах

В ходе доклада Юлии Свириденко были озвучены результаты уже имеющихся программ поддержки:

Поддержка бизнеса: От ФЛП поступило уже почти 20 тысяч заявок на выплаты по содержанию и ремонту генераторов.

Кредитование: Программа кредитов под 0% на энергооборудование достигла отметки в полмиллиарда гривен и продолжает расти.

Прямая помощь: Около 400 тысяч украинцев с низким уровнем дохода получили этой зимой по 6500 гривен адресной помощи.

"Пакунки тепла": В Киеве и других регионах объем выдачи этой помощи должен выйти на уровень 40 тысяч пакунков уже на этой неделе.

Масштабы зимней поддержки

Президент подчеркнул эффективность комплексной программы зимней помощи, охватившей большинство населения страны.

"Четко продемонстрировала результат и свою полезность для людей программа зимней поддержки – в рамках этой программы помощь уже получили 17,8 миллионов украинцев. Все эффективные программы поддержки будем продолжать", – резюмировал Глава государства.

Подробные условия новых программ для ОСМД и частных домохозяйств должностные лица должны представить в ближайшее время.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские предприниматели снова могут рассчитывать на государственную поддержку. На портале "Дия" официально запущена новая услуга — "Помощь ФЛП на энергостойкость", которая позволяет получить единовременную денежную выплату от 7 500 до 15 000 гривен. Об этом сообщают на сайте "Дия".