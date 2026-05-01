Зеленський анонсував масштабну реформу ЗСУ: нові зарплати та демобілізація

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок глибокої трансформації української армії. Військове керівництво та Кабмін вже погодили основний вектор майбутніх змін. Протягом травня планується узгодити всі технічні деталі, після чого в червні реформу запустять на повну силу.

Особлива увага на першому етапі приділятиметься фінансовій складовій та принципу справедливості. Президент наголосив на важливості мотивації та гідного оцінювання фахівців із реальним бойовим та управлінським досвідом.

"Мінімальний рівень має бути не менше ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій – більше в рази. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів – достойний та відчутно підвищений рівень виплат", — заявив глава держави.

Окремим пріоритетом реформи стане підтримка українських піхотинців, які щодня стримують ворога на передовій. Щоб продемонструвати реальну повагу до їхньої праці, для них розроблять ексклюзивну систему договорів.

"Доручив забезпечити впровадження спеціальних контрактів саме для наших піхотинців із виплатами в рамках 250–400 тисяч гривень у залежності від виконання бойових завдань", — підкреслив Володимир Зеленський.

Крім того, влада планує докорінно змінити процеси комплектування підрозділів. Ставку зроблять на розширення контрактної форми служби. Це дозволить створити зрозумілі та прогнозовані часові межі перебування в армії. На основі цих чітких критеріїв держава планує вже з 2026 року розпочати поетапну демобілізацію тих бійців, які потрапили до ЗСУ за призовом на початку повномасштабного вторгнення.

Усі деталі майбутньої модернізації військове керівництво ще обговорить безпосередньо з бойовими командирами. Вже наступного тижня Зеленський очікує на детальну доповідь із дорожньою картою та графіком зростання виплат.

