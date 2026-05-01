Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
президент Зеленский анонсировал масштабную реформу ВСУ: новые зарплаты и демобилизация
Зеленский анонсировал масштабную реформу ВСУ: новые зарплаты и демобилизация

Специальные контракты для пехоты и демобилизация: как государство собирается обновлять Силы обороны

1 мая 2026, 16:23
Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале глубокой трансформации украинской армии. Военное руководство и Кабмин уже согласовали основной вектор грядущих перемен. В течение мая планируется согласовать все технические детали, после чего в июне реформу запустят в полную силу.

Особое внимание на первом этапе будет уделено финансовой составляющей и принципу справедливости. Президент отметил важность мотивации и достойной оценки специалистов с реальным боевым и управленческим опытом.

"Минимальный уровень должен быть не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей. Для боевых позиций – больше в разы. Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров достойный и ощутимо повышенный уровень выплат", — заявил глава государства.

Отдельным приоритетом реформы станет поддержка украинских пехотинцев, ежедневно сдерживающих врага на передовой. Чтобы продемонстрировать реальное уважение к их труду, для них будет разработана эксклюзивная система договоров.

"Поручил обеспечить введение специальных контрактов именно для наших пехотинцев с выплатами в рамках 250–400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, власти планируют коренным образом изменить процессы комплектования подразделений. Ставку сделают для расширения контрактной формы службы. Это позволит создать понятные и прогнозируемые временные рамки пребывания в армии. На основе этих четких критериев государство планирует уже с 2026 года начать поэтапную демобилизацию бойцов, которые попали в ВСУ по призыву в начале полномасштабного вторжения.

Все детали будущей модернизации военное руководство еще обсудит непосредственно с боевыми командирами. Уже на следующей неделе Зеленский ожидает детального доклада с дорожной картой и графиком роста выплат.

Напомним, ранее президент сообщал , насколько улучшились "дальнобойные санкции" Украины для России.



