Зеленський - патріот України? Експерт жорстко пройшовся по цинічному задуму прзидента

Політолог Віктор Бобиренко різко висловився про спроби влади сформувати навколо президента Володимира Зеленського образ головного українського патріота. Свою позицію він озвучив у відео на YouTube, де окремо зупинився на темі створення українського національного пантеону та меморіалізації видатних діячів.

Фото: з відкритих джерел

За словами Бобиренка, процес відбувається за безпосереднім дорученням президента. Він згадав, зокрема, постаті Євгена Коновальця, Степана Бандери, Романа Шухевича та Василя Кука, наголосивши на їхній ролі в українській історії.

Водночас політолог вважає, що політична команда Зеленського використовує тему патріотизму як інструмент формування необхідного образу президента.

"Патріотизм як технологія Банкової", — так Бобиренко охарактеризував цю тенденцію.

Він також заявив, що не вважає Зеленського носієм традиційного українського націоналізму. При цьому Бобиренко наголосив на відмінності між українським і російським суспільствами у ставленні до національної ідентичності та ксенофобії.

Окремо політолог розкритикував спроби, на його думку, представити президента як наступника історичної традиції українського визвольного руху. Бобиренко заявив, що образ Зеленського як "патріота України" не відповідає його власному баченню президента, а використання відповідної символіки є політичною технологією.

"Зеленський — патріот України? Ні", — сказав Бобиренко, пояснюючи свою позицію.

Водночас політолог визнав, що українське суспільство загалом має іншу модель ставлення до представників інших народів, ніж російське. На його думку, саме тому спроби механічно переносити російські уявлення про націоналізм на Україну є некоректними.

Портал "Коментарі" вже писав, що війна Росії проти України не завершиться до зими, а українському суспільству потрібно чесно пояснити, яких викликів варто очікувати в холодний період. Про це заявив політолог Петро Олещук, коментуючи прогнози щодо можливого завершення бойових дій.