Зеленский – патриот Украины? Эксперт жестко прошелся по циничному замыслу президента

Политолог Виктор Бобиренко резко высказался о попытках властей сформировать вокруг президента Владимира Зеленского образ главного украинского патриота. Свою позицию он озвучил в видео на YouTube, где отдельно остановился на создании украинского национального пантеона и мемориализации выдающихся деятелей.

Фото: из открытых источников

По словам Бобиренко, процесс проходит по непосредственному поручению президента. Он вспомнил, в частности, фигуры Евгения Коновальца, Степана Бандеры, Романа Шухевича и Василия Кука, отметив их роль в украинской истории.

В то же время, политолог считает, что политическая команда Зеленского использует тему патриотизма как инструмент формирования необходимого образа президента.

"Патриотизм как технология Банковой", — так Бобиренко охарактеризовал эту тенденцию.

Он также заявил, что не считает Зеленского носителем традиционного украинского национализма. При этом Бобиренко отметил различия между украинским и российским обществами в отношении национальной идентичности и ксенофобии.

Отдельно политолог подверг критике попытки, по его мнению, представить президента как преемника исторической традиции украинского освободительного движения. Бобиренко заявил, что образ Зеленского как "патриота Украины" не отвечает его собственному видению президента, а использование соответствующей символики — политическая технология.

"Зеленский — патриот Украины? Нет", — сказал Бобиренко, объясняя свою позицию.

В то же время, политолог признал, что украинское общество в целом имеет другую модель отношения к представителям других народов, чем российское. По его мнению, именно поэтому попытки механически переносить российские представления о национализме на Украину некорректны.

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