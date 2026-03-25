Зеленская в США засветила брендовые серьги: стоимость украшения впечатляет

Гардероб Первой леди Украины Елены Зеленской всегда уделял особое внимание. Российская пропаганда писала о заоблачной стоимости одежды, которую Зеленская покупаю за государственный счет. И хотя Первая леди опровергала эту информацию, стоимость украшений, которые она выбрала для визита в США, ошеломляет.

Блогерша Harley Quinn сообщила, что Первая леди Елена Зеленская приехала в США в серьгах от Guzema. Стоимость – 119 800 грн.

Относительно других украшений и одежды блоггер отмечала серьги от Gunia стоимостью 368 евро. Писала о вышиванке от бренда Gunia, выполненной по индивидуальному заказу.

"Ориентировочная стоимость изделия – 8 200 грн", — написала блогерша.

От Guzema в Зеленской раньше видели брошь, которая в 2021 году стоила 24900 грн.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что в январе 2025 года в сети появилась информация, что первая леди Украины якобы отдыхает на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что соответствующую информацию с видеозаписью распространил один из бывших народных депутатов Украины.

"Никаких доказательств в подтверждение этой информации бывший украинский нардеп не предоставил. В распространенном им видео видно лишь нескольких неизвестных садящихся в кортеж лиц. Никаких четких признаков, по которым можно было бы идентифицировать Первую леди или кого-либо из ее окружения, на видео нет", — говорится в сообщении.

Также в Центре отметили, что даже сам автор сообщения указывает, что это только предположение.

В ЦПД отметили, что подобные информационные вбросы направлены на дискредитацию Президента Украины и его семьи.



