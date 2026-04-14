logo

BTC/USD

74460

ETH/USD

2366.43

USD/UAH

43.44

EUR/UAH

50.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Оружие, которое меняет правила: Зеленский заявил о переломе в силе Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Оружие, которое меняет правила: Зеленский заявил о переломе в силе Украины

Дроны, ракеты и роботизированные системы: Киев впервые готов не только защищаться, но и переносить войну на территорию России

14 апреля 2026, 06:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский заявил о качественном переломе в обороноспособности Украины. По его словам, впервые в истории государство располагает достаточным уровнем вооружения, чтобы эффективно отражать российские удары и действовать на опережение.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В обращении ко Дню работника оборонно-промышленного комплекса глава государства подчеркнул: Украина сегодня находится в более сильной позиции, чем в 2014 году и в предыдущие исторические периоды противостояния с Россией. Он назвал это результатом системной трансформации армии и ОПК на фоне полномасштабной войны.

Зеленский отметил, что украинская оборона не только выдержала удар, но и адаптировалась к новым условиям. Ключевую роль в этом сыграли современные технологии – прежде всего беспилотники, которые кардинально изменили подход к ведению боевых действий.

Кроме того, Украина активно развивает наземные роботизированные комплексы, системы радиоэлектронной борьбы и собственную противовоздушную оборону, способную противодействовать баллистическим угрозам. Параллельно наращивается производство ракет, бронетехники и артиллерии, а также создается специализированное оборонное программное обеспечение.

Президент также подчеркнул, что украинские разработки и боевой опыт вызывают растущий интерес за рубежом. Речь идет о странах Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки, которые внимательно изучают украинские технологии и решения.

По словам Зеленского, достигнутый уровень позволяет не только защищать территорию страны, но и переносить боевые действия на территорию противника, формируя новые условия войны.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости