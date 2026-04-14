Оружие, которое меняет правила: Зеленский заявил о переломе в силе Украины

Президент Владимир Зеленский заявил о качественном переломе в обороноспособности Украины. По его словам, впервые в истории государство располагает достаточным уровнем вооружения, чтобы эффективно отражать российские удары и действовать на опережение.

Владимир Зеленский.

В обращении ко Дню работника оборонно-промышленного комплекса глава государства подчеркнул: Украина сегодня находится в более сильной позиции, чем в 2014 году и в предыдущие исторические периоды противостояния с Россией. Он назвал это результатом системной трансформации армии и ОПК на фоне полномасштабной войны.

Зеленский отметил, что украинская оборона не только выдержала удар, но и адаптировалась к новым условиям. Ключевую роль в этом сыграли современные технологии – прежде всего беспилотники, которые кардинально изменили подход к ведению боевых действий.

Кроме того, Украина активно развивает наземные роботизированные комплексы, системы радиоэлектронной борьбы и собственную противовоздушную оборону, способную противодействовать баллистическим угрозам. Параллельно наращивается производство ракет, бронетехники и артиллерии, а также создается специализированное оборонное программное обеспечение.

Президент также подчеркнул, что украинские разработки и боевой опыт вызывают растущий интерес за рубежом. Речь идет о странах Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки, которые внимательно изучают украинские технологии и решения.

По словам Зеленского, достигнутый уровень позволяет не только защищать территорию страны, но и переносить боевые действия на территорию противника, формируя новые условия войны.

