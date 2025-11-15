logo_ukra

Головна Новини Політика президент Захід та військові просять наростити темпи мобілізації в Україні: Зеленський зробив заяву
НОВИНИ

Захід та військові просять наростити темпи мобілізації в Україні: Зеленський зробив заяву

За інформацією Зеленського, Україна мобілізує 30 тисяч людей щомісяця

15 листопада 2025, 10:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Питання збільшення мобілізації в Україні, як і раніше, стоїть гостро. Він активно обговорюється як серед міжнародних партнерів, і серед військових. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Bloomberg розповів президент Володимир Зеленський.

Захід та військові просять наростити темпи мобілізації в Україні: Зеленський зробив заяву

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Глава держави зазначив, що на сьогодні Україна мобілізує 30 тисяч людей щомісяця. Водночас він зазначив, що іноді військові пропонують набирати більше людей, але наголосив на важливості збереження балансу.

"Це дуже складне питання. Люди у суспільстві мають працювати і мають сплачувати податки, а потім ці гроші йдуть на армію. Тому ви маєте знайти баланс", — каже глава держави.

Президент також уточнив, що партнери часто порушують тему збільшення мобілізації, але наголосив, що "партнери не перебувають на полі бою".

Відтак Володимир Зеленський зазначив, що зараз рішення про мобілізацію 30 тисяч осіб щомісяця залишається актуальним, і система "працює над цим".

Читайте також на порталі "Коментарі" — сьогодні ніхто не озвучить конкретних цифр щодо відсотка виконання планів щодо мобілізації, проте це точно не 100%. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю "Головкому" розповів представник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

За його словами, якби план виконувався на 100%, дефіциту в армії, про який усі говорять, очевидно не було б. Звичайно, повністю виконати чи перевиконати плани не вдається, але ТЦК роблять усе можливе.

Також видання "Коментарі" повідомляло – в українському прикордонному містечку Вилково на Дунаї майже не лишилося чоловіків призовного віку. Після майже чотирьох років війни з Росією Україна одночасно стикається з дефіцитом військових та небажанням багатьох чоловіків ставати до лав армії.




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=7DP39wPqZ24
