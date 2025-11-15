Запад и военные просят нарастить темпы мобилизации в Украине: Зеленский сделал заявление

Рубрики
Кравцев Сергей
Вопрос увеличения мобилизации в Украине по-прежнему стоит остро. Он активно обсуждается как среди международных партнеров, так и среди военных. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Bloomberg рассказал президент Владимир Зеленский.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Глава государства отметил, что на сегодня Украина мобилизует 30 тысяч человек ежемесячно. В то же время он указал, что иногда военные предлагают набирать больше людей, но подчеркнул важность сохранения баланса.
Президент также уточнил, что партнеры часто поднимают тему увеличения мобилизации, но подчеркнул, что "партнеры не находятся на поле боя".
Следовательно, Владимир Зеленский отметил, что сейчас решение о мобилизации 30 тысяч человек ежемесячно остается актуальным, и система "работает над этим".
Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня никто не озвучит конкретных цифр относительно процента выполнения планов по мобилизации, однако это точно не 100%. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Главкому" рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.
По его словам, если бы план выполнялся на 100%, дефицита в армии, о котором все говорят, очевидно не было бы. Конечно, полностью выполнить или перевыполнить планы не удается, но ТЦК делают все возможное.
Также издание "Комментарии" сообщало – в украинском пограничном городке Вилково на Дунае почти не осталось мужчин призывного возраста. После почти четырех лет войны с Россией Украина одновременно сталкивается с дефицитом военных и нежеланием многих мужчин становиться в ряды армии.