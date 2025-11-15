logo

Запад и военные просят нарастить темпы мобилизации в Украине: Зеленский сделал заявление
НОВОСТИ

Запад и военные просят нарастить темпы мобилизации в Украине: Зеленский сделал заявление

По информации Зеленского, Украина мобилизует 30 тысяч человек ежемесячно

15 ноября 2025, 10:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Вопрос увеличения мобилизации в Украине по-прежнему стоит остро. Он активно обсуждается как среди международных партнеров, так и среди военных. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Bloomberg рассказал президент Владимир Зеленский.

Запад и военные просят нарастить темпы мобилизации в Украине: Зеленский сделал заявление

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Глава государства отметил, что на сегодня Украина мобилизует 30 тысяч человек ежемесячно. В то же время он указал, что иногда военные предлагают набирать больше людей, но подчеркнул важность сохранения баланса.

"Это очень сложный вопрос. Люди в обществе должны работать и должны платить налоги, а потом эти деньги идут на армию. Поэтому вы должны найти баланс", — говорит глава государства.

Президент также уточнил, что партнеры часто поднимают тему увеличения мобилизации, но подчеркнул, что "партнеры не находятся на поле боя".

Следовательно, Владимир Зеленский отметил, что сейчас решение о мобилизации 30 тысяч человек ежемесячно остается актуальным, и система "работает над этим".

Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня никто не озвучит конкретных цифр относительно процента выполнения планов по мобилизации, однако это точно не 100%. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Главкому" рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

По его словам, если бы план выполнялся на 100%, дефицита в армии, о котором все говорят, очевидно не было бы. Конечно, полностью выполнить или перевыполнить планы не удается, но ТЦК делают все возможное.

Также издание "Комментарии" сообщало – в украинском пограничном городке Вилково на Дунае почти не осталось мужчин призывного возраста. После почти четырех лет войны с Россией Украина одновременно сталкивается с дефицитом военных и нежеланием многих мужчин становиться в ряды армии.




Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7DP39wPqZ24
