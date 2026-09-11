“Захід готується ліквідувати Зеленського”: що відбувається насправді

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Кречмаровская Наталия
Ворог завжди негативно реагує, коли з’являється інформація про чергову допомогу, яку Україні надають західні партнери. Російський лідер Володимир Путін навіть намагався заблокувати таку допомогу, сподіваючись, що Україна швидко “паде”. А коли немає можливості вплинути на ситуацію ворожа пропаганда поширює фейки.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що інформація, нібито “Захід готується ліквідувати Зеленського, поховати разом із ним компромат і звинуватити в усьому Росію” — відверта брехня.
Аналітики Центру зазначають, що цю конспірологічну версію поширюють російські медіа з посиланням на "політолога" Олександра Бедрицького.
У ЦСК наголошують, що російська пропаганда вкотре перетворює нічим не підтверджену думку лояльного “експерта” на нібито реальний сценарій Заходу.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що американський телеведучий Такер Карлсон поширив твердження про нібито наміри США захопити території та ресурси Росії й підштовхнути її до Третьої світової війни.