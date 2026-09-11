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"Запад готовится ликвидировать Зеленского": что происходит на самом деле

Российская пропаганда распространяет очередной фейк, пытаясь сорвать поддержку Украины Западом и посеять среди украинцев недоверие к партнерам

11 сентября 2026, 22:54
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Кречмаровская Наталия

Враг всегда негативно реагирует, когда появляется информация об очередной помощи, которую Украине оказывают западные партнеры. Российский лидер Владимир Путин даже пытался заблокировать такую помощь, надеясь, что Украина быстро "падет". А когда нет возможности повлиять на ситуацию вражеская пропаганда распространяет фейки.

"Запад готовится ликвидировать Зеленского": что происходит на самом деле

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что информация, якобы "Запад готовится ликвидировать Зеленского, похоронить вместе с ним компромат и обвинить во всем Россию" — откровенная ложь.

Аналитики Центра отмечают, что эта конспирологическая версия распространяется российскими медиа со ссылкой на "политолога" Александра Бедрицкого.

"На самом деле: нет никаких подтвержденных данных о намерениях США или европейских стран "ликвидировать" президента Украины. Напротив, Запад продолжает официальные контакты с Зеленским: 6 сентября в Киеве с ним провели переговоры представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а стороны договариваются о следующих раундах переговоров и дальнейшей поддержке Украины”, — привели веские факты в Центре.

В ЦСК подчеркивают, что российская пропаганда в очередной раз превращает ничем не подтвержденное мнение лояльного "эксперта" в якобы реальном сценарии Запада.

"Цель такого вброса — посеять недоверие между Украиной и партнерами и навязать тезис, что союзники якобы стремятся избавиться от украинского руководства", — подытожили аналитики.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что американский телеведущий Такер Карлсон распространил утверждение о якобы намерениях США захватить территории и ресурсы России и подтолкнуть ее к Третьей мировой войне.



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Источник: https://t.me/spravdi/58205
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