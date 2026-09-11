"Запад готовится ликвидировать Зеленского": что происходит на самом деле

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Кречмаровская Наталия
Враг всегда негативно реагирует, когда появляется информация об очередной помощи, которую Украине оказывают западные партнеры. Российский лидер Владимир Путин даже пытался заблокировать такую помощь, надеясь, что Украина быстро "падет". А когда нет возможности повлиять на ситуацию вражеская пропаганда распространяет фейки.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что информация, якобы "Запад готовится ликвидировать Зеленского, похоронить вместе с ним компромат и обвинить во всем Россию" — откровенная ложь.
Аналитики Центра отмечают, что эта конспирологическая версия распространяется российскими медиа со ссылкой на "политолога" Александра Бедрицкого.
В ЦСК подчеркивают, что российская пропаганда в очередной раз превращает ничем не подтвержденное мнение лояльного "эксперта" в якобы реальном сценарии Запада.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что американский телеведущий Такер Карлсон распространил утверждение о якобы намерениях США захватить территории и ресурсы России и подтолкнуть ее к Третьей мировой войне.