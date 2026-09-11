Враг всегда негативно реагирует, когда появляется информация об очередной помощи, которую Украине оказывают западные партнеры. Российский лидер Владимир Путин даже пытался заблокировать такую помощь, надеясь, что Украина быстро "падет". А когда нет возможности повлиять на ситуацию вражеская пропаганда распространяет фейки.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что информация, якобы "Запад готовится ликвидировать Зеленского, похоронить вместе с ним компромат и обвинить во всем Россию" — откровенная ложь.

Аналитики Центра отмечают, что эта конспирологическая версия распространяется российскими медиа со ссылкой на "политолога" Александра Бедрицкого.

"На самом деле: нет никаких подтвержденных данных о намерениях США или европейских стран "ликвидировать" президента Украины. Напротив, Запад продолжает официальные контакты с Зеленским: 6 сентября в Киеве с ним провели переговоры представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а стороны договариваются о следующих раундах переговоров и дальнейшей поддержке Украины”, — привели веские факты в Центре.

В ЦСК подчеркивают, что российская пропаганда в очередной раз превращает ничем не подтвержденное мнение лояльного "эксперта" в якобы реальном сценарии Запада.

"Цель такого вброса — посеять недоверие между Украиной и партнерами и навязать тезис, что союзники якобы стремятся избавиться от украинского руководства", — подытожили аналитики.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что американский телеведущий Такер Карлсон распространил утверждение о якобы намерениях США захватить территории и ресурсы России и подтолкнуть ее к Третьей мировой войне.