Появились новые детали об инциденте с дроном и самолетом Зеленского

В Норвегии появились новые подробности инцидента с беспилотником, из-за которого задержался вылет самолета президента Украины Владимира Зеленского из Молдовы. Норвежские чиновники подчеркнули, что неизвестно, существовала ли непосредственная угроза для борта украинского президента.

Самолет Зеленского задержался в Молдове из-за российского дрона

Как сообщает NRK, государственный секретарь при офисе премьер-министра Норвегии заявил, что дроновая угроза в воздушном пространстве Молдовы привела к задержке вылета Зеленского в Осло. Однако точно установить, насколько близко беспилотник находился в самолете, норвежская сторона не может.

"В воздушном пространстве над Молдовой была угроза из-за беспилотника, задержавшего вылет Зеленского в Осло. Это угрозы, с которыми он живет ежедневно. Неизвестно, насколько около дроны были к его самолету", — отметил чиновник.

О ситуации также рассказал министр финансов Норвегии и бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, об инциденте норвежская сторона узнала напрямую от Зеленского во время встречи вечером 8 сентября.

"Он сказал нам об этом прошлым вечером, когда у нас была встреча. Я не могу вдаваться в детали, но он задержался, были определенные угрозы для самолета. Но я недостаточно знаю о деталях, чтобы сказать больше", — сообщил Столтенберг.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что в самолет Зеленского и первой леди Елены Зеленской "едва не сбил дрон" во время вылета из Молдовы в Осло. Приблизительно в это время Молдова частично ограничивала использование своего воздушного пространства через российский беспилотник, залетевший на территорию страны. О поражении дрона прямо возле аэропорта Кишинева не сообщалось. Впоследствии беспилотник покинул воздушное пространство Молдовы в направлении Румынии.



