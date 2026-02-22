З'явилася перша реакція Зеленського на теракт у Львові: затримана не одна підозрювана (ОНОВЛЕНО)

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблої поліцейської після нічного теракту у Львові. В результаті вибухів у центрі міста 22 лютого загинула 23-річна патрульна поліцейська Вікторія Шпилька, ще 25 людей отримали поранення, шість із яких правоохоронці в тяжкому стані. За словами президента затримано кілька людей.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський відреагував на теракт у Львові.

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання особи, яка підозрюється у вчиненні терористичного акту у Львові. Двадцять п’ять людей поранено, одна людина загинула. Мої співчуття рідним... Слідству надано всі необхідні ресурси. Тривають необхідні процесуальні дії із затриманою", — йдеться в заяві президента.

Після доповіді від Клименка Зеленський виступив з новою заявою, де вказав, що затриманих кілька.

"Міністр внутрішніх справ України доповів про деталі розслідування теракту у Львові. Не все зараз можна говорити публічно. Затримані кілька осіб, і в рамках необхідної процесуальної роботи будуть з’ясовані всі факти. Згодом правоохоронці нададуть більше інформації суспільству", — сказав Зеленський.

Теракт у Львові: що відомо

За даними поліції, 22 лютого у магазині на вул. Данилишина у Львові, 20 пролунали два вибухи. Перший вибух стався близько 00:30 після повідомлення про нібито проникнення, другий при прибутті другого патрульного екіпажу. Сила вибухів була такою, що у сусідніх будинках повилітали шибки. Попередньо встановлено, що у магазині детонували саморобні вибухові пристрої. Подію кваліфіковано як терористичний акт, а слідчі та оперативні служби продовжують роботу на місці.

Через теракт у Львові одна людина загинула — 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. За словами очільника МВС Ігоря Клименка підозрювану затримано у районному центрі. Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що затримана громадянка України. У поліції не виключають, що за терактом можуть стояти спецслужби РФ.

