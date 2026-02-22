logo

Появилась первая реакция Зеленского на теракт во Львове: задержана не одна подозреваемая (ОБНОВЛЕНО)

Владимир Зеленский отреагировал на теракт во Львове и выразил соболезнования близким погибшей полицейской.

22 февраля 2026, 13:10
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибшей полицейской после ночного теракта во Львове. В результате взрывов в центре города 22 февраля погибла 23-летняя патрульная полицейская Виктория Шпилько, еще 25 человек получили ранения, шесть из которых стражи порядка в тяжелом состоянии. По словам президента, задержаны несколько человек.

Появилась первая реакция Зеленского на теракт во Львове: задержана не одна подозреваемая (ОБНОВЛЕНО)

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский отреагировал на теракт во Львове.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании лица, подозреваемого в совершении террористического акта во Львове. Двадцать пять человек ранены, один человек погиб. Мои соболезнования родным... Следствию предоставлены все необходимые ресурсы. Продолжаются необходимые процессуальные действия с задержанным", — говорится в заявлении президента.

После доклада от Клименко Зеленский выступил с новым заявлением, где указал, что задержано несколько людей.

"Министр внутренних дел Украины доложил о деталях расследования теракта во Львове. Не все сейчас можно говорить публично. Задержаны несколько человек, и в рамках необходимой процессуальной работы будут выяснены все факты. Впоследствии правоохранители предоставят больше информации обществу", — сказал Зеленский.

Теракт во Львове: что известно

По данным полиции, 22 февраля в магазине по ул. Данилишина во Львове, 20 прогремели два взрыва. Первый взрыв произошел около 00:30 после сообщения о якобы проникновении, второй при прибытии второго патрульного экипажа. Сила взрывов была такой, что в соседних домах вылетели стекла. Предварительно установлено, что в магазине детонировали самодельные взрывные устройства. Событие квалифицировано как террористический акт, а следователи и оперативные службы продолжают работу на месте.

Из-за теракта во Львове один человек погиб — 23-летняя полицейская Виктория Шпылька. По словам главы МВД Игорь Клименко подозреваемая задержана в районном центре. Мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что задержанная гражданка Украины. В полиции не исключают, что за терактом могут стоять спецслужбы РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полиция задержала подозреваемую в теракте во Львове. Появилось ее первое фото.

Также "Комментарии" писали, что известно о погибшей в результате теракта во Львове 23-летней полицейской Виктории Шпыльке.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/18051
