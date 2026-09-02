Появилась первая реакция Зеленского на перестрелку между подразделениями СБУ и ГУР в Киеве

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично отреагировал на перестрелку между отдельными подразделениями Службы безопасности Украины и Главного управления разведки, произошедшей 2 сентября в Киеве. Глава государства назвал инцидент "совершенно позорной ситуацией" и заявил о необходимости установить все обстоятельства.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
По словам Зеленского, он уже обсудил стрельбу между подразделениями СБУ и ГУР в Киеве с генеральным прокурором Русланом Кравченко. Подробности конфликта должны выяснить Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований. Также будут проверены показания участников инцидента и проведены внутренние расследования в обеих спецслужбах.
Президент подчеркнул, что по результатам проверки должны быть приняты соответствующие кадровые решения о причастных к конфликту и руководителях спецслужб.
Об инциденте стало известно утром 2 сентября. По данным Украинской правды, перестрелка произошла в Днепровском районе Киева. Предварительное событие связывали с исчезновением Степана Каплунова — заместителя командира по боевой работе подразделения ГУР "Русский добровольческий корпус". Источники издания также сообщали о трех раненых со стороны ГУР.