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Появилась первая реакция Зеленского на перестрелку между подразделениями СБУ и ГУР в Киеве

Владимир Зеленский назвал перестрелку между подразделениями СБУ и ГУР в Киеве позорной и поручил установить все обстоятельства инцидента.

2 сентября 2026, 20:55
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично отреагировал на перестрелку между отдельными подразделениями Службы безопасности Украины и Главного управления разведки, произошедшей 2 сентября в Киеве. Глава государства назвал инцидент "совершенно позорной ситуацией" и заявил о необходимости установить все обстоятельства.

Появилась первая реакция Зеленского на перестрелку между подразделениями СБУ и ГУР в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам Зеленского, он уже обсудил стрельбу между подразделениями СБУ и ГУР в Киеве с генеральным прокурором Русланом Кравченко. Подробности конфликта должны выяснить Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований. Также будут проверены показания участников инцидента и проведены внутренние расследования в обеих спецслужбах.

"О сегодняшней абсолютно позорной ситуации между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла в Киеве... будут проверены все показания и заявления участников этой истории, вся ситуация пошагово", — сказал президент.

Президент подчеркнул, что по результатам проверки должны быть приняты соответствующие кадровые решения о причастных к конфликту и руководителях спецслужб.

"Стрелять здесь, в Украине, можно только у российских окупантов для защиты Украины. Никакая другая перестрелка никогда не будет восприниматься нашим государством как нечто такое, что кому-то позволено", — заявил Зеленский.

Что известно о перестрелке СБУ и ГУР

Об инциденте стало известно утром 2 сентября. По данным Украинской правды, перестрелка произошла в Днепровском районе Киева. Предварительное событие связывали с исчезновением Степана Каплунова — заместителя командира по боевой работе подразделения ГУР "Русский добровольческий корпус". Источники издания также сообщали о трех раненых со стороны ГУР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о ночной стрельбе в Киеве с участием СБУ и ГУР.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/20679
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