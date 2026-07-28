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З чим Зеленський прибув до США: чому цей візит може стати переломним

Київ намагається переконати оточення Трампа підтримати Україну, але вплив скептиків серед республіканців залишається серйозною перешкодою

28 липня 2026, 12:37
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Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів у момент, коли Київ намагається зміцнити позиції серед представників консервативного руху MAGA, який має значний вплив на президента Дональда Трампа. Про це пише Politico, аналізуючи політичне тло нинішніх переговорів.

З чим Зеленський прибув до США: чому цей візит може стати переломним

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За даними видання, українська сторона останніми місяцями активно вибудовує контакти з консервативним крилом Республіканської партії. Одним із найпомітніших епізодів став візит до України громадської активістки Лори Лумер, яка раніше критикувала Київ, але згодом змінила свою позицію. Ще одним позитивним сигналом журналісти називають сприятливу оцінку української оборонної стратегії з боку віце-президента США Джея Ді Венса.

Під час цьогорічного візиту Зеленський розраховує обговорити з Дональдом Трампом розширення санкційного тиску на Росію, нові постачання систем Patriot, розвиток співробітництва у сфері безпілотників, а також можливі шляхи завершення війни.

Втім, в оточенні американського президента, як і раніше, чимало політиків, які скептично ставляться до підтримки України. Деякі навіть поставили під сумнів мотиви поїздки Лумер до Києва, стверджуючи, що вона могла бути фінансово зацікавлена. Сама активістка відкинула такі звинувачення, заявивши, що відвідала Україну за власною ініціативою.

Журналісти також зазначають, що додатковим викликом для Києва стала смерть сенатора Ліндсі Грема, якого вважали одним із найвпливовіших прихильників жорсткої лінії Вашингтона щодо Кремля.

При цьому колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер висловив переконання, що головним аргументом Києва залишаються успіхи української армії. На його думку, Дональд Трамп бачить, що Росія стикається із серйозними труднощами, а Україна зберігає ініціативу на полі бою, і саме це поступово змінює ставлення американського лідера до Володимира Зеленського.

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Джерело: https://www.politico.com/news/2026/07/27/ukraine-is-embracing-maga-its-not-clear-if-maga-is-hugging-back-01013312
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