С чем Зеленский прибыл в США: почему этот визит может стать переломным

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты в момент, когда Киев пытается укрепить позиции среди представителей консервативного движения MAGA, имеющего значительное влияние на президента Дональда Трампа. Об этом пишет Politico, анализируя политический фон нынешних переговоров.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По данным издания, украинская сторона в последние месяцы активно выстраивает контакты с консервативным крылом Республиканской партии. Одним из наиболее заметных эпизодов стал визит в Украину общественной активистки Лоры Лумер, которая ранее критиковала Киев, но впоследствии изменила свою позицию. Еще одним позитивным сигналом журналисты называют благоприятную оценку украинской оборонной стратегии со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Во время нынешнего визита Зеленский рассчитывает обсудить с Дональдом Трампом расширение санкционного давления на Россию, новые поставки систем Patriot, развитие сотрудничества в сфере беспилотников, а также возможные пути завершения войны.

Впрочем, в окружении американского президента по-прежнему немало политиков, которые скептически относятся к поддержке Украины. Некоторые из них даже поставили под сомнение мотивы поездки Лумер в Киев, утверждая, что она могла быть финансово заинтересована. Сама активистка отвергла подобные обвинения, заявив, что посетила Украину по собственной инициативе.

Журналисты также отмечают, что дополнительным вызовом для Киева стала смерть сенатора Линдси Грэма, которого считали одним из самых влиятельных сторонников жесткой линии Вашингтона в отношении Кремля.

При этом бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер убежден, что главным аргументом Киева остаются успехи украинской армии. По его мнению, Дональд Трамп видит, что Россия сталкивается с серьезными трудностями, а Украина сохраняет инициативу на поле боя, и именно это постепенно меняет отношение американского лидера к Владимиру Зеленскому.

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