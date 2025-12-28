Як Трамп вигнав журналістів з обіду із Зеленським

Під час обіду Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у резиденції Мар-а-Лаго американський лідер несподівано звернувся до журналістів із пропозицією залишити зал і перекусити на вулиці. Відео з цією сценою опублікував журналіст Аарон Рупар.

Зустріч Трампа з Зеленським

На записі Трамп жартує з пресою, пропонуючи їм поїсти просто неба, і додає іронічне запитання: чи не вважатимуть вони обід "хабарем", після якого не зможуть писати чесно. Паралельно він доручає персоналу подбати про те, щоб журналістів добре нагодували.

Згодом стало відомо, чим саме пригощали українську делегацію. За інформацією РБК-Україна, на столі для українських представників були курячий бульйон, стейки з картоплею фрі та фірмовий шоколадний торт імені Трампа.

Також журналісти оприлюднили склад американської делегації, яка брала участь у переговорах з Україною. Судячи з відео, опублікованого каналом "Ми — Україна", за столом були:

— державний секретар США Марко Рубіо;

— міністр оборони Піт Хегсет;

— керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлс;

— голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн;

— спецпосланники Стів Віткофф та Джаред Кушнер;

— заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер.

Поки переговори тривали у закритому режимі, персонал Мар-а-Лаго займався харчуванням представників медіа. За словами журналіста DW Міші Комадовського, репортерам роздавали сосиски в тісті, стейки, картоплю фрі, креветки в кокосовій стружці, печиво та воду. Водночас фотографувати було заборонено.

Сама сцена з "обідом для преси на вулиці" швидко розійшлася соцмережами, викликавши дискусії — від гумору до звинувачень Трампа у показовому жесті домінування над медіа.

