Как Трамп выгнал журналистов с обеда с Зеленским

В ходе обеда Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго американский лидер неожиданно обратился к журналистам с предложением покинуть зал и перекусить на улице. Видео с этой сценой опубликовал журналист Аарон Рупар.

Встреча Трампа с Зеленским

На записи Трамп шутит с прессой, предлагая им поесть под открытым небом, и добавляет иронический вопрос: не сочтут ли они обед "взяточкой", после которого не смогут писать честно. Параллельно он поручает персоналу позаботиться о том, чтобы журналистов хорошо накормили.

Впоследствии стало известно, чем угощали украинскую делегацию. По информации РБК-Украина , на столе для украинских представителей были куриный бульон, стейки с картофелем фри и фирменный шоколадный торт имени Трампа.

Также журналисты обнародовали состав американской делегации, участвовавшей в переговорах с Украиной. Судя по видео, опубликованному каналом "Мы — Украина", за столом были:

— государственный секретарь США Марко Рубио ;

— министр обороны Пит Хегсет ;

— руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс ;

— председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн ;

— спецпосланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер ;

— заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер .

Пока переговоры продолжались в закрытом режиме, персонал Мар-а-Лаго занимался питанием представителей медиа. По словам журналиста DW Миши Комадовского, репортерам раздавали сосиски в тесте, стейки, картофель фри, креветки в кокосовой стружке, печенье и воду. В то же время фотографировать было запрещено.

Сама сцена с "обедом для печати на улице" быстро разошлась соцсетями, вызвав дискуссии — от юмора до обвинений Трампа в показательном жесте доминирования над медиа.

