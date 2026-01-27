logo_ukra

Вступ України до ЄС: Зеленський назвав конкретну дату

Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне вступити до ЄС у 2027 році.

27 січня 2026, 14:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне стати повноправним членом Європейського Союзу вже у 2027 році. За його словами, вступ до ЄС розглядається не лише як політична чи економічна мета, а й як одна з ключових гарантій безпеки для держави та всієї Європи.

Вступ України до ЄС: Зеленський назвав конкретну дату

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський після розмови з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером повідомив, що під час переговорів сторони обговорили енергетичну ситуацію в Україні, а також результати нещодавніх тристоронніх зустрічей української, американської та російської делегацій, які відбулися в Об’єднаних Арабських Еміратах.

"Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам", — йдеться в заяві президента.

Окремо президент підкреслив, що Київ наполягає на чітких часових рамках. 

"Саме тому ми говоримо про конкретну дату — 2027 рік — і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів", — додав Зеленський.

Президент також запросив канцлера Австрії відвідати Україну для продовження діалогу під час особистої зустрічі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Європі розповіли про план прискореного вступу України до ЄС. Президент Сербії Александар Вучич заявив, що мирний план щодо України передбачає її членство в Євросоюзі вже з 2027 року. Однак, за його словами, щонайменше чотири країни можуть заважати Києву на шляху до євроінтеграції.



Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17782
