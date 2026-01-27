Вступ України до ЄС: Зеленський назвав конкретну дату

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне стати повноправним членом Європейського Союзу вже у 2027 році. За його словами, вступ до ЄС розглядається не лише як політична чи економічна мета, а й як одна з ключових гарантій безпеки для держави та всієї Європи.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський після розмови з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером повідомив, що під час переговорів сторони обговорили енергетичну ситуацію в Україні, а також результати нещодавніх тристоронніх зустрічей української, американської та російської делегацій, які відбулися в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Окремо президент підкреслив, що Київ наполягає на чітких часових рамках.
Президент також запросив канцлера Австрії відвідати Україну для продовження діалогу під час особистої зустрічі.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Європі розповіли про план прискореного вступу України до ЄС. Президент Сербії Александар Вучич заявив, що мирний план щодо України передбачає її членство в Євросоюзі вже з 2027 року. Однак, за його словами, щонайменше чотири країни можуть заважати Києву на шляху до євроінтеграції.