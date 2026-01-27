logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.13

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Вступление Украины в ЕС: Зеленский назвал конкретную дату
commentss НОВОСТИ Все новости

Вступление Украины в ЕС: Зеленский назвал конкретную дату

Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится вступить в ЕС в 2027 году.

27 января 2026, 14:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится стать полноправным членом Европейского Союза уже в 2027 году. По его словам, вступление в ЕС рассматривается не только как политическая или экономическая цель, но и одна из ключевых гарантий безопасности для государства и всей Европы.

Вступление Украины в ЕС: Зеленский назвал конкретную дату

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский после разговора с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером сообщил, что в ходе переговоров стороны обсудили энергетическую ситуацию в Украине, а также результаты прошедших в Объединенных Арабских Эмиратах недавних трехсторонних встреч украинской, американской и российской делегаций.

"Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому безопасному, технологическому и экономическому вкладам", — говорится в заявлении президента.

Отдельно президент подчеркнул, что Киев настаивает на четких временных рамках.

"Именно поэтому мы говорим о конкретной дате — 2027 году — и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров", — добавил Зеленский.

Президент также пригласил канцлера Австрии посетить Украину для продолжения диалога в ходе личной встречи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европе рассказали о плане ускоренного вступления Украины в ЕС. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что мирный план по Украине предусматривает ее членство в Евросоюзе уже с 2027 года. Однако, по его словам, по меньшей мере, четыре страны могут мешать Киеву на пути к евроинтеграции.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17782
Теги:

Новости

Все новости