Вступление Украины в ЕС: Зеленский назвал конкретную дату

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится стать полноправным членом Европейского Союза уже в 2027 году. По его словам, вступление в ЕС рассматривается не только как политическая или экономическая цель, но и одна из ключевых гарантий безопасности для государства и всей Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский после разговора с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером сообщил, что в ходе переговоров стороны обсудили энергетическую ситуацию в Украине, а также результаты прошедших в Объединенных Арабских Эмиратах недавних трехсторонних встреч украинской, американской и российской делегаций.

"Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому безопасному, технологическому и экономическому вкладам", — говорится в заявлении президента.

Отдельно президент подчеркнул, что Киев настаивает на четких временных рамках.

"Именно поэтому мы говорим о конкретной дате — 2027 году — и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров", — добавил Зеленский.

Президент также пригласил канцлера Австрии посетить Украину для продолжения диалога в ходе личной встречи.

