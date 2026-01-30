Все узнают: Зеленский сделал новое заявление о тайных договоренностях Трампа и Путина

Рубрики
Киеву никто не предоставлял официальную информацию о том, что именно обсуждали президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в Анкоридже. Однако есть предположение, что там обсуждали "чувствительные вопросы". Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский пояснил, что ни о каких договоренностях между РФ и США в Анкоридже ему не сообщали. Официальной информации по этому поводу также нет.
По его словам, поскольку встреча была одна, не сложно понять, что в повестке дня был ключевой вопрос Донбасса и временно оккупированных территорий Украины, а также, как можно догадываться, вопросы замороженных активов России.
