Все узнают: Зеленский сделал новое заявление о тайных договоренностях Трампа и Путина

Киеву никто не предоставлял официальную информацию о том, что именно обсуждали президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин в Анкоридже. Однако есть предположение, что там обсуждали "чувствительные вопросы". Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Владимир Зеленский пояснил, что ни о каких договоренностях между РФ и США в Анкоридже ему не сообщали. Официальной информации по этому поводу также нет.

"В конце концов, все все узнают, это вопрос времени. Но у нас есть сигналы, что они там обсуждали ключевые вопросы. Я анализирую то, что мы обсуждаем сейчас, и считаю, что те сложные вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, очень сложны именно потому, что они были в каком-то формате обсуждены ранее", — предположил президент.

По его словам, поскольку встреча была одна, не сложно понять, что в повестке дня был ключевой вопрос Донбасса и временно оккупированных территорий Украины, а также, как можно догадываться, вопросы замороженных активов России.

