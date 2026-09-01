«Они просто конченые совсем»: Зеленский эмоционально отреагировал на срыв россиянами праздника 1 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский резко осудил действия российских оккупантов, попытавшихся сорвать День знаний воздушной тревогой, заставив школьников прятаться в бомбоубежищах. Находясь в восстановленном лицее Киевской области, Глава государства подчеркнул, что враг перешел все границы морали, сознательно делая маленьких детей заложниками и непосредственными участниками войны.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Сегодня Глава государства посетил одно из отстроенных образовательных учреждений Киевской области, чтобы лично поздравить первоклассников с началом их первого учебного года. Однако из-за объявления масштабной воздушной угрозы Президенту вместе с малышами и учителями пришлось немедленно спуститься в безопасное подземное помещение.

Общаясь с представителями медиа непосредственно из бомбоубежища, Владимир Зеленский не сдержал эмоций из-за цинизма действий страны-агрессора.

"К сожалению, россияне просто конченые совсем, — откровенно заявил Президент Украины, реагируя на вынужденное пребывание школьников в зоне безопасности. — Первое сентября, дети. Даже среди любых врагов есть понимание, что дети – это дети".

Он с возмущением добавил, что военно-политическое руководство РФ и его армия сознательно игнорируют принятые правила ведения войны и гуманитарные нормы. По словам лидера страны, Москва намеренно пытается лишить украинского поколения нормального будущего.

"А россияне делают детей участниками войны, — подчеркнул Глава государства, констатируя коварство действий врага. — Сейчас нет самого главного — мира, а оккупанты пытаются сорвать учебный процесс".

Несмотря на попытки захватчиков запугать украинцев и полностью дезорганизовать работу школ, в заведении отметили, что образовательный процесс будет продолжаться, а современные обустроенные хранилища позволяют проводить уроки даже во время тревог.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во вторник, 1 сентября, и в ночь в этот же день Киев оказался под атакой беспилотников, баллистики и крылатых ракет. В столице прогремели взрывы, а в нескольких районах зафиксировали последствия падения обломков боеприпасов . В жилых домах вспыхнули и пожары . ​