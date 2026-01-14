Владимир Зеленский встретился с Сергеем Притулой: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский встретился с известным волонтером, бывшим шоуменом Сергеем Притулой.

Владимир Зеленский и Сергей Притула. Фото: из открытых источников

В соцсетях глава государства сообщил, что поблагодарил основателя "Фонда Притулы" за помощь Вооруженным Силам Украины, нашу защиту и устойчивость.

"И именно об этом говорили с Сергеем – как дополнительно поддержать украинских волонтеров, волонтерские фонды и саму привычку украинцев сплачиваться ради решения общих национальных задач. Договорились сотрудничать. Слава Украине!" – написал Зеленский.

Сергей Притула в Facebook поблагодарил Зеленского за "предметный разговор о важности работы волонтерского движения по укреплению обороноспособности страны". В то же время, подробностей на президент, ни волонтер не приводят.

"Общая цель – Победа, нуждающаяся в синхронизации усилий! Спасибо за готовность слышать и помогать", – написал Притула.

