Владимир Зеленский встретился с Сергеем Притулой: о чем говорили
commentss НОВОСТИ Все новости

Владимир Зеленский встретился с Сергеем Притулой: о чем говорили

Деталями разговора ни президент, ни волонтер не делятся.

14 января 2026, 18:39
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Владимир Зеленский встретился с известным волонтером, бывшим шоуменом Сергеем Притулой.

Владимир Зеленский встретился с Сергеем Притулой: о чем говорили

Владимир Зеленский и Сергей Притула. Фото: из открытых источников

В соцсетях глава государства сообщил, что поблагодарил основателя "Фонда Притулы" за помощь Вооруженным Силам Украины, нашу защиту и устойчивость.

"И именно об этом говорили с Сергеем – как дополнительно поддержать украинских волонтеров, волонтерские фонды и саму привычку украинцев сплачиваться ради решения общих национальных задач. Договорились сотрудничать. Слава Украине!" – написал Зеленский.

Сергей Притула в Facebook поблагодарил Зеленского за "предметный разговор о важности работы волонтерского движения по укреплению обороноспособности страны". В то же время, подробностей на президент, ни волонтер не приводят.

"Общая цель – Победа, нуждающаяся в синхронизации усилий! Спасибо за готовность слышать и помогать", – написал Притула.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский после встречи с новым министром обороны Михаилом Федоровым сделал заявление о мобилизации. По его словам, Минобороны предложит системные решения накопившихся с ТЦК проблем. Зеленский подчеркнул, что нужны "значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые будут гарантировать больше возможностей как для сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве".

Издание "Комментарии" также писало, что Верховная Рада Украины назначила нового министра обороны Михаила Федорова. За соответствующее решение проголосовали 277 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. В должности Федоров сменил Дениса Шмыгаля, возглавлявшего оборонное ведомство с июля 2025 года.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17644
