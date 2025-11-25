Президент України Володимир Зеленський планує візит до президента США Дональда Трампа у листопаді. Про це повідомив голова РНБО України Рустем Умєров.

Володимир Зеленський зустрінеться з Трампом щодо мирного плану: коли це планується

"Ми цінуємо продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями, а також незмінні зусилля Президента Трампа, спрямовані на завершення війни.

Наші делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві.

Тепер ми розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів у подальших кроках", – зазначив Умєров.

За його словами, очікується на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з Президентом Трампом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що РФ ознайомлена з одним із варіантів мирного плану США, але конкретних переговорів щодо нього не було. Про це заявив головний помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

За його словами, Кремль у курсі європейського мирного плану, його положення неконструктивні і для РФ не підходять. Проте багато положень мирного плану США, що обговорювався на Алясці, прийнятні для РФ.

"Навколо мирного плану по Україні багато домислів, РФ вірить лише інформації, отриманій безпосередньо від США", – наголосив посіпака Путіна. Ушаков припускає, що США найближчим часом вийдуть на контакт із РФ, щоб очно обговорити деталі мирного плану, поки конкретних домовленостей немає.