Президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в президенты США Дональда Трампа в ноябре. Об этом сообщил глава СНБО Украины Рустем Умеров.

Владимир Зеленский встретится с Трампом по мирному плану: когда это планируется

"Мы ценим продуктивные и конструктивные встречи в Женеве между украинской и американской делегациями, а также постоянные усилия Президента Трампа, направленные на завершение войны.

Наши делегации достигли общего понимания ключевых условий соглашения, оговоренных в Женеве.

Теперь мы рассчитываем на поддержку наших европейских партнеров в дальнейших шагах", – отметил Умеров.

По его словам, ожидается организацию визита Президента Украины в США в ближайшую возможную дату в ноябре, чтобы завершить финальные этапы и достичь договоренности с Президентом Трампом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что РФ ознакомлена с одним из вариантов мирного плана США, но конкретных переговоров по нему не было. Об этом заявил главный помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

По его словам, Кремль в курсе европейского мирного плана его положения неконструктивны и для РФ не подходят. Однако многие положения мирного плана США, обсуждавшегося на Аляске, приемлемы для РФ.

"Вокруг мирного плана по Украине много домыслов, РФ верит только информации, полученной непосредственно от США", — подчеркнул приспешник Путина. Ушаков предполагает, что США в ближайшее время выйдут на контакт с РФ, чтобы очно обсудить детали мирного плана пока конкретных договоренностей нет.