Окупанти посилили наступ по лінії фронту, через що мають і більші втрати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський за результатами Ставки.

Володимир Зеленський зробив заяву про захист Одещини та втрати Росії

"Детально по фронту, по всіх напрямках. Вдячний нашим воїнам за стійкість і за активну українську оборону: наші підрозділи знищують окупанта саме так, як окупант заслуговує на це.

Цими тижнями російська армія відчутно збільшила інтенсивність атак, відповідно зросла і кількість російських втрат. Будемо й надалі підтримувати саме таку динаміку: якщо росіяни не вкладаються в процес перемовин на сто відсотків серйозно та спрямовують свої ресурси на затягування і розширення війни, ми будемо на це реагувати цілком логічно – нашими діями у відповідь", – наголосив президент.

За його словами, через посилені атаки Одещини, необхідно посилити ППО.

"Були сьогодні доповіді щодо наших дипстрайків, також Головнокомандувач доповів щодо потреб та забезпечення Сил оборони України. Окремо і детально обговорили стан ППО, прикриття фронту та наших регіонів, зокрема Одещини, засобами протиповітряної оборони. Вже представлені й кілька кандидатур на посаду командувача ПВК "Південь". Готуємо рішення", – додав глава держави.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що росіяни можуть спробувати завдати масованих ударів по території України у період різдвяних свят. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками дипломатичного корпусу.

За його словами, сигнали з боку РФ про відсутність так званого "різдвяного перемир’я" носять насамперед психологічний характер і спрямовані на залякування.

За словами президента, українська сторона серйозно розглядає ризик атак саме у святкові дні, адже подібні дії відповідають логіці та попередній практиці агресора. Саме тому під час засідання Ставки верховного головнокомандувача ключову увагу приділили питанням посилення протиповітряної оборони.

"Ми розуміємо, що в ці дні вони можуть здійснити масовані удари. Тому питання номер один ППО, захист наших міст, сил і громад, особливо 23, 24 і 25 числа", — сказав Зеленський.