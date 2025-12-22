Оккупанты усилили наступление по линии фронта, из-за чего имеют и большие потери. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам Ставки.

Владимир Зеленский сделал заявление о защите Одесщины и потерях России

"Детально по фронту, по всем направлениям. Благодарен нашим воинам за стойкость и за активную украинскую оборону: наши подразделения уничтожают оккупанта именно так, как оккупант заслуживает этого.

На этих неделях российская армия ощутимо увеличила интенсивность атак, соответственно выросло и количество российских потерь. Будем и дальше поддерживать именно такую динамику: если россияне не вкладываются в процесс переговоров на сто процентов серьезно и направляют свои ресурсы на затягивание и расширение войны, мы будем на это реагировать вполне логично – нашими ответными действиями", – подчеркнул президент.

По его словам, из-за усиленных атак Одесщины необходимо усилить ПВО.

"Были сегодня доклады о наших дипстрайках, также Главнокомандующий доложил о потребностях и обеспечении Сил обороны Украины. Отдельно и подробно обсудили состояние ПВО, прикрытие фронта и наших регионов, в частности Одесской области, средствами противовоздушной обороны. Уже представлены несколько кандидатур на должность командующего ППК "Юг". Готовим решение", – добавил глава государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне могут попытаться нанести массированные удары по территории Украины в период рождественских праздников. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями дипломатического корпуса.

По его словам, сигналы со стороны РФ об отсутствии так называемого "рождественского перемирия" носят, прежде всего, психологический характер и направлены на запугивание.

По словам президента, украинская сторона серьезно рассматривает риск атак именно в праздничные дни, ведь подобные действия соответствуют логике и предыдущей практике агрессора. Именно поэтому во время заседания Ставки верховного главнокомандующего ключевое внимание было уделено вопросам усиления противовоздушной обороны.

"Мы понимаем, что в эти дни они могут совершить массированные удары. Поэтому вопрос номер один ПВО, защита наших городов, сил и громад, особенно 23, 24 и 25 числа", — сказал Зеленский.